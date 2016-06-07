به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﻠﻮل ﻣﺎه مبارک رمضان، ابراز امیدواری کرد "در این ماه پربرکت، با بهره‌گیری از معنویت مناجات با خدا و درس‌آموزی از کتاب وحی و سنت پیامبر اسلام(ص) و حضور در ضیافت الهی صیام و قیام، بتوانیم بیش از پیش در مسیر تحکیم پیوندهای مودت و اخوت و گسترش آرامش و امنیت در میان امت اسلامی گام برداریم".

رییس جمهوری در این پیام ها، با تبریک حلول ماه مبارک رمضان؛ ماه نزول قرآن و برکات الهی، خطاب به سران کشورهای اسلامی نوشت: "در این برهه حساس از تاریخ مسلمانان که ارایه چهره‌ای خشن و نادرست از اسلام واقعی، میراث تاریخی تمدن و حکمت اسلامی و همزیستی ما با پیروان سایر ادیان را تهدید می‌کند، ضرورت دارد با مشارکت جمعی و همدلی و همبستگی، تصویری واقعی از اسلام رحمانی، اسلام صلح و دوستی و برادری، به تمامی جهانیان ارایه نماییم و پیشگام در ساختن جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری شویم".

روحانی در پایان این پیام ، برای سران کشورهای اسلامی آرزوی سلامتی و برای دولت ها و ملت های اسلامی در پرتو این ماه پربرکت، موفقیت و سرافرازی آرزو کرده است.