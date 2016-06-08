توافق اولیه ایران با کره جنوبی برای ساخت کشتی و سکوی نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، برخی از منابع آگاه خبر از حصول توافق اولیه میان خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت نفت فراساحل با شرکتهای کشتی سازی کره جنوبی در خصوص ساخت کشتی و سکوهای نفتی بهارزش حدود ۲.۴ میلیارد دلار داده اند.
این در حالیست که بهگفته منابع آگاه، تکمیل فرآیند این سفارشات ثبتشده، بستگی به تأمین مالی طرف ایرانی خواهد داشت که ایرانیها هنوز نتوانستهاند آن را تضمین نمایند.
وال استریت ژورنال، این توافق را بخشی از تلاشهای ایران برای بازگشت به صنعت کشتیرانی بین المللی پس از لغو تحریمهای غرب دانسته است.
یک منبع مطلع گفت: ایرانیها در تلاش هستند تا ۲۰ درصد رقم قرارداد را از طریق قراردادهای نفتی بین دولتی به شرکت های کشتی سازی کره ای بپردازند تا سفارشات نهایی شود.
اگر قراردادهای نفتی با سئول به سرانجام برسد، دولت کره میتواند تضمینهای لازم را برای پرداخت پول به شرکتهای کشتی سازی بدهد.
یک منبع دیگر در همین رابطه گفته که گزینههای دیگر برای پرداخت پول این سفارشات در حال بحث است و انتظار می رود تا این سفارشات تا پایان تابستان تکمیل شود.
خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ناوگان کشتیرانی خود از کشتیهای کانتینری، کشتیهای فلهبر و تانکر استفاده میکند. این شرکت همچنین یادداشت تفاهمی با شرکت «هیوندای میپو داک یارد» برای ساخت ۱۰ تانکر حمل فرآوردههای نفتی و دست کم ۶ کشتی فلهبر امضا کرده است.
لازم به ذکر است، قیمت هر تانکر حمل فرآوردههای نفتی حدود ۳۰ میلیون دلار و کشتیهای فلهبر حدود ۲۰ میلیون دلار برآورد میشود.
بهگفته منابع آگاه، خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچنین در حال مذاکره با شرکت هیوندای برای شش کشتی کانتینری ۱۴۵۰۰ هرکدام به قیمت حدود ۱۱۵ میلیون دلار است. شرکت کشتیرانی دالیان چین نیز در رقابت برای ثبت سفارش ساخت کشتی از طرف ایرانی است.
گفتنی است شرکت نفت فراساحل ایران نیز که یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران است در حال مذاکره برای سفارش ساخت حداقل پنج سکوی جک آپ با «شرکت کشتی سازی و مهندسی دریایی دوو» هرکدام بهارزش حدوداً ۲۰۵ میلیون دلار است.
