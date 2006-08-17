رژيم صهيونيستي به ميزان قدرت پنج بمب هسته اي بر روي لبنان بمب و مواد منفجره ريخت

به گزارش خبرگزاري مهر، اين سخنگوي حزب الله درتماس تلفني با روزنامه "الشرق الاوسط" چاپ لندن اظهارداشت : اسرائيل مقادير بسيارزيادي مواد منفجره در طول 33روز تهاجم خود بر لبنان فرو ريخته است كه قدرت آن معادل پنج بمب هسته اي از نوعي است كه آمريكا در سال 1945ميلادي شهر "هيروشيما"ي ژاپن را با آن هدف قرار داد.

وي خاطرنشان كرد: تنها ميزان قدرت مواد منفجره و بمب هاي سه تني فرو ريخته شده در ناحيه جنوبي بيروت (ضاحيه) معادل دو بمب هسته اي بوده است، زيرا بسيار بيشتر از 70هزار نفر در ساختمانهاي مسكوني كه در اين ناحيه منهدم شده است، زندگي مي كرده اند در حالي كه بمب هيروشيما منجر به قرباني شدن 70هزار ژاپني شده است.

به گفته اين مسئول، در ناحيه جنوبي بيروت، بيش از 700هزار نفر زندگي مي كنند.

رحال همچنين اظهار داشت : شهر بعلبك در شرق لبنان به ويژه محله العزيزه و منطقه الابيض و اطراف بيمارستان الحكمه اين شهر نيز با بمب ها و مواد منفجره اي به قدرت يك بمب هسته اي توسط رژيم صهيونيستي هدف قرار داده شد و تماما با خاك يكسان شد.

وي در ادامه تشريح حجم ويراني ها و تهاجم اشغالگران به لبنان گفت كه اين رژيم جنوب لبنان را از زمين و هوا و دريا مانند ناحيه جنوبي بيروت هدف قرار داد كه ميزان قدرت مواد منفجره فروريخته شده در جنوب لبنان نيز به اندازه دو بمب هسته اي بوده است.