افتتاح۳پروژه انتقال خون درکرمانشاه/مرکزپرتوتابی خون راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتقال خون کرمانشاه، دکتر علی اکبر پورفتح الله مدیرعامل سازمان انتقال خون با حضور در اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه، ۳ پروژه مرکز پرتوتابی خون و فرآورده ها، سامانه متحرک خون‌گیری و مرکز پذیره‌ نویسی سلول‌های بنیادی خونساز را افتتاح کرد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور در برنامه بازدید و افتتاح پروژه های انتقال خون استان کرمانشاه گفت: سازمان انتقال خون کشور، ظرفیت فراوانی برای راه‌ اندازی پروژه‌های مهمی چون سنجش سازگاری بافت را دارد که باید از این ظرفیت ها بهره مند شد.

پورفتح‌ الله با اشاره به اینکه تهیه خون مورد نیاز بیماران در ماه رمضان را مورد توجه قرار داده‌ایم، گفت: تدابیر لازم برای تأمین خون مورد نیاز مراکز انتقال خون کشور اندیشیده شده است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون در سفر خود به استان کرمانشاه، همچنین با مسئولان اجرایی استان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، فرماندار و مدیرکل امور بانوان استانداری کرمانشاه دیدار و گفت ‌وگو کرد و با تأکید بر این که استان کرمانشاه فعالیت خوبی در زمینه فعالیت‌های مورد نظر سازمان انتقال خون دارد، اظهار امیدواری کرد مسئولان استانی بتوانند یاری‌ دهنده انتقال خون در رسیدن به اهداف موردنظر برای ارایه خدمات بهتر به مردم شریف استان کرمانشاه باشند.

گفتنی است، مرکز پرتوتابی یا اشعه‌دهنده خون با تابش گاما۳، به منظور از بین بردن لنفوسیت های موجود در کیسه‌های خون و فرآورده های آن است که تاسیس اسن مرکزدر کرمانشاه موجب تهیه خون با کیفیت بالا برای بیماران خواهد شد.

همچنین سامانه متحرک خون‌گیری، واحد سیاری است که با تمام تجهیزات یک پایگاه خون‌گیری فعالیت می‌کند تا افرادی که توانایی مراجعه به مراکز را ندارند، دسترسی آنها تسهیل یابد و مرکز پذیره ‌نویسی سلول‌های بنیادی خونساز مرکزی است که برای تهیه سلول‌های بنیادی خونساز مورد نیاز برای پیوند به بیماران تأسیس شده تا نیاز بیماران به سلول‌های بنیادین را در زمان مورد نیاز تأمین کند.