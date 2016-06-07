به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین قسمت برنامه «شیدایی» به تهیه‌کنندگی عبدالله روا، سه‌شنبه ۱۸ خردادماه همزمان با اولین شب ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود. مهمانان نخستین برنامه نفیسه روشن بازیگر سینما و تلویزیون و همسرش هستند. نفیسه روشن را در سریال‌های مختلفی مانند «کمکم کن»، «تب سرد»، «روزهای بیادماندنی»، «روزگار قریب»، «خوش‌رکاب»، «کلانتر»، «اغما»، «ساختمان ۸۵» و «پنج کیلومتر تا بهشت» دیده‌ایم، او همچنین در چندین فیلم تلویزیونی و سینمایی هم به ایفای نقش پرداخته است. همسر نفیسه روشن هم در حرفه خلبانی مشغول فعالیت است.

در نخستین برنامه مهمان دیگری هم حضور دارد. مجید خدایی قهرمان سابق کشتی کشورمان از جمله کسانی است که در نخستین شب «شیدایی» شبکه دو حاضر خواهد بود.

بینندگان این برنامه همچنین شاهد اجرای مجید اخشابی نیز خواهند بود، هنرمندی که با اجرای ترانه تیتراژ سریال «او یک فرشته بود» در ذهن بسیاری از ایرانیان ماندگار شد.

برنامه «شيدايی» با اجراي عبدالله روا و تهيه كنندگي محمد نبهان، طی ماه مبارک رمضان هر شب حوالی ٢٣:١٥ از شبكه دوم سيما پخش خواهد شد.