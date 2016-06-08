به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : شرکت هواپیمایی «ایرباس» با فروش ۸۳ فروند هواپیما در ماه «می»، فاصله خود را با «بوئینگ» کمتر کرد.

نیوزنو : شاخص بورس کشورهای آسیایی و اروپایی افزایش یافت.

رویترز : ذخایر ارزی چین در ماه گذشته میلادی به ۳.۱۹ تریلیون دلار کاهش یافت.

فایننشال تایمز : برای تسریع در رشد اقتصاد جهانی، نقش آفرینی کارآفرین‌ها ضروری است.

رویترز : شاخص اعتماد به وضعیت اقتصادی آفریقای جنوبی کاهش یافته است.

تاس نیوز : سیاست اقتصادی روسیه شفاف نیست.

نیوزنو : قیمت جهانی مس با رسیدن به ۴ هزار و ۷۴۸ دلار در هر تن بیشترین رقم در ۴ هفته اخیر را تجربه کرد.

تریدعربین : عربستان صعودی قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ میلادی درآمد غیر نفتی خود را به ۱۴۱ میلیارد دلار افزایش دهد.

ای ای استاکز : حجم صادرات تایوان با روند نزولی روبرو شده است.

بی بی سی انگلیسی : توفان در استرالیا خسارت سنگینی را به این کشور وارد کرده است.

دویچه ول : شرکت‌های اروپایی مستقر در چین به دنبال گسترش فعالیت‌های خود در این کشور هستند.

بلومبرگ : رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در نیمه نخست سال جاری میلادی ۶ دهم درصد اعلام شده است.

رویترز : شرکت «رویال داچ شل» قصد دارد به منظور کاهش هزینه های خود، فعالیت های نفتی و گازی را در ۱۰ کشور تعطیل کند.