محمدرضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از اول ماه رمضان تا ۳۰ رمضان بازرسین بهداشت، نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی را در دستور کار خود دارند.
وی بابیان اینکه از همه واحدهای صنفی استان زنجان بازرسیهای لازم صورت میگیرد و ادامه داد: اداره بهداشت تا آخر ماه رمضان نظارت جدی خود را بهطور محسوس و نامحسوس از واحدهای صنفی خواهد داشت.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: اداره بهداشت با واحدهایی که اقدام به فروش مواد غذایی غیرمرتبط با صنف خود بکنند، برخور قاطعی خواهد کرد چراکه حوزه بهداشت و سلامت استان به دنبال تأمین سلامتی مردم است.
صائینی با اشاره به اینکه قنادیها بههیچوجه اجازه توزیع محصولات تولیدی خود را در خارج از واحد صنفی مربوطه ندارند، گفت: ارائه این تولیدات در خارج از واحد صنفی تخلف است و سوپرمارکتها هم حق ندارند زولبیا و بامیه در اغذیهفروشیها عرضه کنند و تخلف است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تصریح کرد: شهروندان زنجانی با مشاهده تخلفات این حوزه، موضوع را از طریق شمارههای تلفن ۱۹۰ و همچنین سامانه ۳۰۰۰۱۴۹۸ اطلاعرسانی و پیگیری کنند.
صائینی به اجرای طرح نظام سلامت در استان زنجان اشاره کرد و گفت: این طرح تاکنون در استان زنجان هم اجراشده و مردم رضایتمندی ۱۰۰ درصدی از روند اجرای طرح دارند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان یادآور شد: اجرای فاز سوم نظام سلامت، جلوی بسیاری از تخلفات در حوزه درمان را میگیرد.
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