به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز بهداشت استان قم، مرتضی آقاحسنی با اشاره طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی از ۱۲ تا ۱۶ خردادماه جاری در قم، گفت: از این بازدیدها تعداد ۱۰۷ مورد اختصاص به بازرسی بهداشتی از اماکن عمومی، مراکز اسکان زائران و مراکز طبخ مواد غذایی زائران، ۳۸۸ مورد به بازدید از اماکن بین راهی و ۶۰۵ مورد مربوط به بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بوده است.

وی اضافه کرد: در طول نظارت‌های بهداشتی تعداد ۵۷ مورد نمونه برداری از آب انجام و تعداد ۱۳ مورد از شکایات مردمی پیگیری، ۴۳ مورد اخطار بهداشتی صادر، ۱۹ مورد تخلف به مراجع قضایی ارجاع و ۲۳ واحد صنفی پلمپ و یا به صورت موقت تعطیل شد.

رئیس مرکز بهداشت قم افزود: همچنین با توجه به اهمیت سلامت متصدیان عرضه مواد غذایی و دارا بودن کارت بهداشت برای کلیه کارگران شاغل تعداد ۸۹ کارت بهداشت ویژه این اصناف صادر شد.

وی با اشاره به حضور جمعیت زیادی از زائران در روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد در حرم حضرت معصومه(س) و مسجد جمکران، بیان کرد: آب‌های آشامیدنی و بهداشتی و آب صحن‌های مختلف این اماکن مقدس به طور مرتب توسط کارشناسان بهداشت محیط مورد کلرسنجی قرار گرفت و در مجموع تعداد ۲۱۹ کلرسنجی و مقدار ۴۵ هزار لیتر گندزدایی انجام شد.

آقاحسنی اظهار داشت: در این طرح نظارت بهداشتی ۱۴ تیم از بازرسان بهداشتی در داخل شهر به خصوص محدوده اطراف حرم مطهر، مسجد مقدس جمکران و پارکسوارها و همچنین در ورودی های شهر، کمربندی، آزادراه قم – تهران و جاده اراک مستقر بودند.

به گفته وی، یک تیم دو نفره از کارشناسان بهداشت محیط به عنوان تیم بررسی طغیان در آزادراه قم - تهران و یک تیم دو نفره به عنوان تیم بررسی طغیان مستقر در داخل شهر در بخش کنترل طغیان بیماری های منطقه از آب و غذا مستقر بودند و نظارت می‌کردند.

رئیس مرکز بهداشت قم همچنین گفت: تیم سلامت معاونت بهداشتی با هدف پیشگیری از بیماری ها نیز در اماکن تجمعی، بیمارستان ها و مراکز روستایی و برقراری نظام مراقبت بیماری ها و بازدید از بخش های سرپایی و بستری بیمارستان ها فعالیت داشتند که در این راستا ۴۱ مورد مشکوک به وبا نمونه گیری و دو مورد طغیان بیماری نیز بررسی و کنترل شد.

وی افزود: در جهت پیشگیری و کنترل بیماری هاری نیز ۵۰ مورد حیوان گزیدگی پذیرش و یا مورد پیگیری قرار گرفت.