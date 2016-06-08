رمزگشایی از دی ان ای سگهای باستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سگها حیوانات هوشمندی هستند که در طول تاریخ همواره مورد توجه انسانها بودند و حالا مشخص شده این حیوان که در واقع نسخه اهلی شده گرگ به حساب می آید دو بار در گذر زمان و در دو نقطه متفاوت از دنیا اهلی شده است.

اسکن ژنتیکی سگهای باستانی نشان دهنده آن است که انسانها در دو نقطه از زمین یعنی اروپا و شرق آسیا این حیوان را اهلی کرده و برای امور مختلف به کار گرفته اند.

تیمی متشکل از محققان از کشورهای مختلف جهان پس از بررسیهای مختلف به این نتیجه رسیده اند که در غرب دور و شرق دور، سگها نه یک بار بلکه دو بار اهلی شده اند و جالب اینکه تا هزاران سال بعد از اهلی شدن این حیوان اثری از آن در مناطق حایل این دو نقطه (شرق دور و اروپا) نبوده است.

محققانی از دانشگاه آکسفورد نمونه های DNA به دست آمده از استخوان سگی متعلق به ۴۸۰۰ سال پیش را در ایرلند و ۵۹ سگ باستانی دیگر که بین ۱۴ تا ۳ هزار سال پیش زندگی می کرده اند مورد بررسی دقیق قرار داده و در نهایت نتایج به دست آمده را با DNA مربوط به ۲۵۰۰ سگ امروزی مقایسه کردند.

الگوهای مقایسه ای به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی سگها در طول تاریخ به دو نقطه متفاوت از دنیا تعلق داشته اند و به بیان دیگر دو بار در طول تاریخ از گرگها اهلی شده اند.

جزئیات این یافته مهم در نشریه ساینس منتشر شده است.