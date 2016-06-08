۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

اوج جاه طلبی دانشمندان علوم فضایی؛

تبدیل سیارکها به فضاپیماهای خودکار

دانشمندان ایده جاه طلبانه ای را دنبال می کنند که طی آن سیارکها به فضاپیماهای غول پیکر خودکار تبدیل می شوند. هدف از این کار توسعه بهره بردای از منابع فضایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید تا چند دهه دیگر سیارکها دیگر تنها یک جرم فضایی سیال نباشند بلکه ابزاری برای دانشمندان علوم فضایی باشند که به آنها برای توسعه زیرساختارهای مربوط به بهره برداری از فضا کمک می کنند.

محققان شرکتی موسوم به Made In Space در کالیفرنیای آمریکا این ایده را دنبال می کنند. این شرکت به تازگی بودجه مالی قابل توجهی از آژانس فضانوردی آمریکا (ناسا) دریافت کرده تا راههای مختلف تبدیل سیارکها به فضاپیماهای غول پیکر خودکار را بررسی کند.

این پروژه که با نام RAMA (تبدیل وضعیت سیارکها به ماشین آلات خودکار) دنبال می شود بخشی از برنامه بلند مدت شرکت Made In Space به حساب می آید که در آن استفاده از منابع فضایی برای استقرار انسانها در گوشه و کنار منظومه شمسی دنبال می شود.

در طرح کلی این شرکت ارسال فضاپیماهای روباتیکی پیشرفته به سیارکهای اطراف زمین تصور شده است. این سیستمهای فضایی مواد مورد نیاز را از صخره های فضایی استخراج کرده و در ادامه با بهره گیری از تازه ترین پیشرفتهای صورت گرفته در عرصه فناوری چاپ سه بعدی مواد به دست آمده برای مواردی همچون تأمین انرژی، مسیریابی و تأمین منابع مورد نیاز حرکت سیستمهای فضایی به کار گرفته می شود.

این شرکت ایده های جاه طلبانه خود را گسترش داده و بر این اساس مهار کردن سیارکها و برنامه ریزی آنها برای رسیدن به نقاط مشخصی در اطراف زمین را بررسی می کند تا بدین ترتیب بهره برداری از این صخره های فضایی غنی از مواد ارزشمند به راحتی صورت گیرد.

