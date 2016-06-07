کار سیدجلال حسینی برای پیوستن به پرسپولیس تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی پس از پیروزی ۶ بر صفر تیمش مقابل قرقیزستان در یک دیدار دوستانه در ورزشگاه آزادی با ابراز رضایت از عملکرد هم بازی هایش گفت: بازیکنانی که در این مدت بازی نکرده بودند محک خوبی خوردند تا سرمربی تیم ملی بتواند شناخت کافی از آنها پیدا کند.

وی افزود: مطمئنا هوادارانی که به وزرزشگاه آمده بودند از دیدن این بازی لذت بردند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی نیاز به بازی با تیم های قویتر دارد گفت: مطمئنا ما هم آرزو می کنیم با تیم های بزرگ و مطرح دنیا بازی کنیم تا بتوانیم با آمادگی هر چه بیشتر راهی مسابقات شویم و امیدوارم مسئولین فدراسیون فوتبال همانند همیشه تلاششان را انجام دهند تا بتوانند بازی با تیم های پرقدرت را برای آمادگی تیم ملی مهیا کنند.

سید جلال حسینی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا با پرسپولیس به توافق رسیده اید گفت: فردا صبح به باشگاه خواهم رفت تا در صورت توافق با این تیم قرارداد ببندم.