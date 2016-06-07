دوری از طبیعت عامل افزایش بیماری های روانی

به گزارش خبرنگار مهر، پیتر کاهن، عضو تیم تحقیق از دانشگاه واشنگتن، در این باره می گوید: «شیوع شمار زیادی از بیماری ها ناشی از جدایی ما از محیط زیست طبیعی است.»

وی در ادامه عنوان می کند: «کودکانی که در شهرهای بزرگ رشد می کنند هرگز ستاره ها را ندیده اند. آیا می توانید تصور کنید که هرگز زیر آسمان پرنور و مملو از ستاره راه نرفته باشید. هرچقدر که شهرهای ما بزرگ تر می شوند، نمی دانیم چقدر و با چه سرعتی درحال نابودی رابطه مان با طبیعت بکر هستیم، طبیعتی که منبع وجودی ماست.»

در این مطالعه محققان استدلال می کنند که مردم باید با طبیعت تعامل برقرار کنند. باید بتوانند با احساست خود فواید فیزیکی و روانشناختی طبیعت را تجربه کنند. به عنوان مثال فقط نگاه کردن به طبیعت از پشت پنجره کافی نیست، بلکه نشستن بر روی چمن به وقت ناهار و خوردن ناهار یا راه رفتن با پای پیاده بر روی خاک می تواند تاثیرات شگرفی بر حال و احوال هر فرد داشته باشد.