اسدالله قره خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار کرد: جلسه مشترک مجمع نمایندگان استان گلستان با استاندار و رئیس سازمان برنامهوبودجه استان در دفتر استاندار در تهران برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه که تمام نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، مباحث و کلیات مسائل جاری استان مطرح و بر رفع مشکلات و تعیین راههای برونرفت از بنبست مشکلات اشاره شد.
نماینده مردم علیآبادکتول و بخش کمالان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تعیین تکلیف آشوراده، پتروشیمی گلستان، راهآهن گرگان – مشهد، منطقه آزاد تجاری اینچه برون، بودجههای استان، مشکلات بخش کشاورزی و مشخص شدن مرزهای جغرافیایی استان گلستان در صحبتهای نمایندگان مردم استان مورد تأکید قرار گرفت.
قره خانی از اعلام آمادگی نمایندگان استان برای رفع مشکلات و معضلات موجود در گلستان خبر داد و تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد هر دو هفته یکبار جلسات مشترک نمایندگان و استاندار در تهران و گلستان با دستور کار مشخص برگزار شود.
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین به اطلاع استاندار رسانده شد، نمایندگان استان از انسجام و وحدت رویه برخوردار هستند و به دلیل اثرگذاری نمایندگان در توسعه و پیگیری مطالبات استان، پیش از طرح اعتبارنامه آنها در مجلس، مجمع نمایندگان استان گلستان شکل گرفت و دستور کار آنها مشخص شد.
عزم جزم نمایندگان برای توسعه متوازن استان
دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان از عزم جزم نمایندگان گلستان برای توسعه متوازن استان خبر داد و اضافه کرد: توسعه متوازن یک نیاز و ضرورت برای گلستان محسوب میشود که درگذشته مغفول مانده است.
وی خاطرنشان کرد: با مشخص شدن کمیسیونهای مجلس، پیگیریهای نمایندگان استان به همراه استاندار و مدیران کل برای رفع معضلات و مشکلات از طریق وزارتخانهها آغاز میشود.
قره خانی همچنین گفت: افت شدید قیمت جو و سیبزمینی در استان، معضل بیآبی و انتقال آب از چشمههای علیآبادکتول و مشخص نبودن مرزهای جغرافیایی که منجر به تعرض به استان شده از موضوعاتی است که با سرعت پیگیری میشود.
وی همچنین از دیدار استاندار گلستان و مجمع نمایندگان با وزیر نیرو در هفته آینده خبر داد و افزود: سهشنبه وزیر نیرو و قائممقام وزیر وی در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و موضوع انتقال آب از سرچشمههای علیآبادکتول کاملاً باز شد و دیدار هفته آینده نیز با پیگیری همین موضوع برگزار میشود.
نماینده مردم علیآبادکتول و بخش کمالان در مجلس شورای اسلامی از پایین بودن سرانه بودجه استان انتقاد کرد و ادامه داد: بودجه فعلی استان جوابگوی هزینهها نیست و مقرر شد در اسرع وقت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان و دیگر مدیران اطلاعات لازم، نقاط ضعف و قدرت و توانمندیها را در اختیار مجمع نمایندگان استان قرار دهند.
وی اضافه کرد: بهغیراز جلسات منظم و مشترک مجمع نمایندگان و استاندار گلستان که در روزهای دوشنبه تشکیل خواهد شد، منتخبین مردم گلستان در مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای اداری و برنامهریزی استان حضور فعال خواهند داشت.
قره خانی همچنین به دیگر موضوعات مطرحشده در این جلسه اشاره و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات این جلسه تأکید بر انجام جابهجایی و تغییر مدیران استانی با همفکری، مشورت و تشکیک مساعی بین نمایندگان و استانداری بود که مدیریت استان در دستگاههای مختلف هم از حمایت نمایندگان و هم استاندار برخوردار باشند.
