زنان ۲ برابر مردان مضطرب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان بریتانیایی، افراد ساکن در آمریکای شمالی و اروپای غربی به مراتب بیش از مردم سایر نقاط جهان در معرض اختلالات اضطرابی قرار دارند.

طبق بررسی های این محققان، در آمریکای شمالی، از هر ۱۰۰ نفر تقریبا ۸ نفر از اضطراب رنج می برد که بالاترین میزان در سطح جهان است. در مقابل در آسیای شرقی، از هر ۱۰۰ نفر کمتر از ۳ نفر دچار اضطراب می شوند که پایین ترین رقم در سطح جهان است.

اولویا رمس، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کمبریج، در این باره می گوید: «اضطراب مسئله مهم و غیرقابل اغماضی است. گاهی اوقات افراد فکر می کنند اضطراب بخشی از شخصیت شان است یا نمی توانند هیچ کاری برای آن انجام دهند، اما واقعا اینطور نیست.»

اختلال اضطراب بواسطه نگرانی بیش از اندازه، ترس و پرهیز از موقعیت های پرتنش احتمالی نظیر گردهمایی های اجتماعی، مشخص می شود.

رمس در ادامه عنوان می کند: «درمان های برای اضطراب وجود دارد که از آن جمله می توان به درمان های روانشناختی و درمان دارویی اشاره کرد و با برخی اقدامات دیگر نظیر فعالیت فیزیکی، مدیتیشن و یوگا، افراد می توانند به سلامت روانی خود کمک کنند.»

در این مطالعه، تیم تحقیق به بررسی بیش از ۱۲۰۰ مطالعه قبلا منتشرشده در مورد اضطراب پرداختند. محققان دریافتند از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، کل تعداد افراد مبتلا به اختلال اضطراب همچنان مانند قبل بود، یعنی تقریبا ۴ نفر از هر ۱۰۰ نفر.

آنها دریافتند زنان تقریبا دو برابر مردان (۹ درصد) بیشتر مبتلا به اختلال اضطراب هستند. همچنین در حدود ۱۰ درصد از زنان و مردان زیر ۳۵ سال مبتلا به این اختلال هستند.

به گفته رمس، دقیقا مشخص نیست که چرا زنان بیش از مردان مبتلا به این اختلال می شوند، اما یک دلیل آن می تواند به خاطر تفاوت در مواد شیمیایی مغز در این دو جنسیت باشد.