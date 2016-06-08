دستگیری تبعه فرانسوی در اوکراین به اتهام اقدام تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مراجع قضایی فرانسه می گویند احتمالاً فرد دستگیر شده در اوکراین قصد نداشته در مسابقات فوتبال فرانسه دست به اقدام تروریستی بزند.

دولت اوکراین روز سه شنبه اعلام کرد شخصی فرانسوی را دستگیر کرده است که به طور مخفیانه سلاح و مواد منفجره حمل می کرده است.

سرویس امنیتی دولتی اوکراین (SBU) اعلام کرد فرد دستگیر شده تبعه فرانسه است و قصد شرکت در حملات تروریستی را در مسابقات فوتبال یورو ۲۰۱۶ را داشته است.

«توماس پیسون» یک مقام ارشد در پلیس امنیت فرانسه اعلام کرده است که هیچگونه سابقه ای از فرد دستگیر شده در اختیار ندارند و احتمال می دهند این فرد در فرانسه قصد عملیات تروریستی را نداشته است.

«واسیل هریستاک» رئیس پلیس امنیت اوکراین می گوید این فرد دستگیر شده ۲۵ سال سن دارد که از مرز لهستان وارد اوکراین شده است.

به گفته هریستاک از فرد دستگیر شده مقدار قابل توجهی سلاح کلاشینکف و مواد منفجره کشف شده است.