علی اف: هرلحظه امکان نقض قرارداد صلح وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان می گوید احتمالاً آتش بس قره باغ دوامی نخواهد داشت.

علی اف در کنفرانسی خبری پیمان صلح موقت قره باغ بین آذربایجان و ارمنستان را بی ثبات خطاب کرد و افزود: ممکن است به زودی آتش بس نقض شود.

وی خواستار ادامه آتش بس بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان شد ولی به این موضوع نیز اشاره کرد که منطقه هنوز پر تنش است.

رئیس جمهور آذربایجان در این کنفرانس خبری در حضور آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از وضعیت فعلی در منطقه اظهار نارضایتی کرد و گفت: به نظر می رسد همه چیز در منطقه شکننده باشد.

ماه آوریل بعد از درگیری های مسلحان بین نیروهای ارتش آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری کشورهای دیگر پیمان صلحی بین دو کشور امضا شد.

منطقه خودمختار قره باغ سالهاست که موضوع مناقشه دو کشور آذربایجان و ارمنستان است. مقامات آذری ارمنستان را به اشغال این منطقه متهم می کنند.