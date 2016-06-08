لایحه بودجه دفاعی آمریکا در کنگره/ کاخ سفید تهدید به وتو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کاخ سفید روز سه شنبه در بیانیه ای تهدید کرد لایحه بودجه دفاعی تصویب شده در کنگره را وتو خواهد کرد.

نمایندگان مجلس سنای کنگره آمریکا در لایحه ای جدید بودجه دفاعی آمریکا را تصویب کردند که با اعتراض دولت آمریکا روبرو شده است.

«جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید گفت: بودجه دفاعی حاضر مانع اقدام دولت آمریکا برای تعطیلی بخشهایی از زندان گوانتانامو می شود.

کاخ سفید می گوید در صورت اصلاح این لایحه توسط سناتورهای کنگره آن را وتو خواهد کرد.

بر اساس این لایحه، اختیارات دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور در اداره بودجه دفاعی کشور محدود خواهد شد.