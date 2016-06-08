ظرفیت های تولیدی شهرستان ورامین شناسایی شده است

حسن میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل اقتصادی و تولیدی در شهرستان ورامین در دستور کار قرار دارد.

رییس صنعت، معدن و تجارت ورامین افزود: شهرستان ورامین از ظرفیت و استعداد بسیار بالایی در حوزه های مختلف اقتصادی و تولیدی برخوردار است که باید از ان استفاده کرد.

وی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای شناسایی ظرفیت های تولیدی در شهرستان ورامین ادامه داد: هم اکنون ظرفیت های تولیدی در شهرستان ورامین شناسایی شده است.

میرزایی تأکید کرد: رفع موانع تولیدو حمایت از صنایع شهرستان ورامین از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه همه مسئولان و دستگاه قرار بگیرد که در شکوفایی اقتصاد منطقه موثر خواهد بود.

رییس صنعت، معدن و تجارت ورامین بیان داشت: کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی در شهرستان ورامین برای رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای تولیدی شهرستان جلسات مختلفی را برگزار کرده است.