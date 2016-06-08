ریخت و پاش های غیرضروری در عرصه مدیریت شهری ملارد ممنوع است

علی اکبر خراسانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تحقق سیاست های اقتصاد مقامتی به عنوان نقشه راهبردی برای توسعه و شکوفایی همه جانبه در حوزه اقتصادی اظهار داشت:در مدیریت شهری ملارد نیز به تأسی از سیاست های کلان نظام، برنامه ها و تدابیر مدون و منظمی تنظیم و طراحی شده و در واقع اولویت ما در این عرصه، اجرای عملیاتی سیاست های مرتبط با این حوزه است.

شهردار ملارد عنوان کرد:آنچه که به عنوان اولویتی جدی در این بخش مد نظر ما قرار گرفته به صرفه جویی و بهره گیری بهینه و حداکثری از امکانات حداقلی معطوف می شود.

وی افزود:از نظر بنده هر آنچه در راستای کاهش هزینه ها گام برداریم به همان میزان به توفیقات بیشتری نائل خواهیم شد.

خراسانی گفت:مدیریت هزینه در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بسیار نافذ و تأثیرگذار خواهد بود و در این ارتباط تلاش شده حتی المقدور از هزینه کردهای غیر ضروری پرهیز شود و تاکنون با تدابیر اتخاذ شده، جلوی بسیاری از ریخت و پاش های بی جهت گرفته شده است.

شهردار ملارد عنوان کرد:حصول نتیجه و نائل شدن به اهداف مورد نظر در حوزه اقتصاد مقاومتی، مستلزم همیاری و همگرایی دیگر دستگاه ها و ادارات فعال شهری و شهرستانی در این خطه از غرب استان تهران است.

وی افزود:امیدواریم با کاهش سطح انتظارات، به توفیقات هر چه بیشتری در این حوزه نائل شویم که بطور یقین ثمره و نتایج آن برای تمامی شهر و مردم ساکن در آن، سازنده و موثر خواهد بود.

خراسانی یاد آور شد:هر آنچه از هزینه کردهای مازاد کاسته شود به همان میزان خدمات مطلوب تری به مردم این شهر ارائه می شود که خروجی آن به تسریع توسعه پایدار شهری در این منطقه منتهی خواهد شد.