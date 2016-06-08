شناسایی عاملان تخریب بنای ۴۰۰ساله/ بقعه تاریخی بازسازی می شود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بقعه امامزاده حمزه بن علی یکی از قطب‌های مهم سیاحتی و زیارتی استان چهارمحال و بختیاری محسوب می‌شود که پذیرای بیشترین زائران استان است.

این بقعه بالای تپه‌ای مرتفع قرارگرفته و در اطراف آن دشتی وسیع و گسترده ‌وجود دارد که به دلیل قداست و همچنین موقعیت طبیعی و آب‌وهوا و دیگر جاذبه‌های پیرامون آن سالانه مسافران و زائران بسیاری از استان های هم‌جوار به این منطقه می‌آیند.

قدمت بنای بقعه امامزاده حمزه علی مربوط به دوره تیموریان تا قاجار است. بنای امامزاده شامل یک بقعه، ایوان قدیمی و مساجدی جدید است. ایوان بقعه در دوره‌های بعدی به آن اضافه‌شده است.

در دو سمت ایوان، دو صفه با قوس جناغی تعبیه شده که صفه سمت چپ دارای دربی آهنی است. فرم اصلی امامزاده هشت ضلعی است و در اضلاع بزرگ‌ترچهار طاق‌نما با قوس جناغی ایجاد شده است.

اضلاع کوچک‌تر شبیه به طاقچه‌های سه ضلعی با قوس جناغی است.

پوشش درونی دیوارها گچ اندود و در دو مرحله نقاشی‌ها و کتیبه‌هایی با مضمون آیات قرآنی بر سطح آن نقش بسته است. کف بقعه سنگ‌فرش و دیوارها و کف طاق‌نماها موزاییک است. در زیر گنبد بقعه، ضریح کوچک فلزی قرار دارد.

زائرپذیر بودن و ورود مسافران بسیار به این امامزاده باعث شده منطقه این امامزاده به یکی از توسعه‌یافته‌ترین امامزاده‌های کشور تبدیل‌ شود، به‌طوری‌که در منطقه این امامزاده شهربازی، بازارچه، فضای سبز گردشگری و سرویس‌های بهداشتی و... ایجاد شده است.

در فصل بهار و تابستان مسافران بسیار زیادی وارد این منطقه می‌شوند و در کنار امامزاده چادر می‌زنند و چند روزی را در این منطقه می‌گذرانند به‌طوری‌که ورود مسافر و گردشگر موجب توسعه و ایجاد اشتغال در جوار امامزاده شده است. خدمات‌دهی از فعالیت نانوایی گرفته تا فعالیت دست‌فروشان، همه نوع خدمتی برای راحتی مسافران در این منطقه ارائه می‌شود.

در سال گذشته بقعه تاریخی این امامزاده به‌صورت نامعلوم کاملاً تخریب شد و تنها ضریح این امامزاده باقی ماند.

سازمان اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری بهره‌بردار این مجموعه زیارتی و تاریخی بوده است که میراث فرهنگی در سال گذشته اعلام کرد اوقاف در این زمینه مقصر اصلی است.

باوجوداینکه بقعه امامزاده حمزه علی ثبت ملی شده بود میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از این موضوع به‌راحتی عبور نکرد و به مراجع قضایی در این خصوص شکایت کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در خصوص اقدامات انجام‌شده درزمینهٔ تخریب امامزاده حمزه علی در سال گذشته به خبرنگار مهر گفت: قوانین میراث فرهنگی در خصوص کسانی که موجب تخریب بناهای تاریخی می‌شوند، قابل‌گذشت نیست و با عاملان تخریب بناهای تاریخی برخورد جدی می‌شود.

بهمن عسگری سواد جانی بیان کرد: درزمینهٔ تخریب امامزاده حمزه علی بسیاری فکر می‌کردند که پیگیری توسط میراث فرهنگی انجام نمی‌شود.

میراث فرهنگی درزمینهٔ تخریب امامزاده حمزه علی به‌هیچ‌وجه از موضع خود کوتاه نمی‌آید و باید با عاملان اصلی تخریب این امامزاده تاریخی برخورد شود وی ادامه داد: میراث فرهنگی درزمینهٔ تخریب امامزاده حمزه علی به‌هیچ‌وجه از موضع خود کوتاه نمی‌آید و باید با عاملان اصلی تخریب این امامزاده تاریخی برخورد شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: عاملان اصلی تخریب امامزاده حمزه علی شناسایی‌ و به محاکم قضای معرفی‌شده‌اند و در این زمینه باید با عاملان اصلی برخورد جدی شود و میراث فرهنگی در این زمینه کوتاه نمی‌آید.

وی تأکید کرد: انگیزه عاملان تخریب امامزاده حمزه علی این بوده است که می‌خواستند این امامزاده را توسعه بدهند و وسیع‌تر کنند و ما به آن‌ها اعلام کردیم که اگر می‌خواستید توسعه بدهید باید به میراث فرهنگی مراجعه می‌کردید چراکه مسئول این بنای تاریخی میراث فرهنگی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: این بنای تاریخی به زمان تیموریان تعلق داشته و ۴۰۰ سال قدمت دارد. تخریب این بنای تاریخی بخشیدنی نیست چراکه این بنای تاریخی یکی از بنای ارزشی برای استان به شمار می رود.

وی یادآور شد: با پیگیری‌های انجام‌شده قرار است عاملان تخریب بیایند با مسئولیت اداره اوقاف و امور خیریه این بقعه را بازسازی کنند.

وی تأکید کرد: نقشه‌های معماری این بناهای تاریخی توسط میراث فرهنگی پیداشده و قرار است اداره اوقاف و امور خیریه با مسئولیت خودش این بنای تاریخی را با همان مواد و مصالح استفاده‌شده در قدیم، با همان وضعیت احیا کند.

بهمن عسگری ادامه داد: عاملان تخریب جدا از احیای امامزاده باید جزای عمومی که در حوزه قوانین میراث فرهنگی وجود دارد را تحمل و این ساختمان را درست کنند و در اختیار میراث فرهنگی قرار بدهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: طی قراردادی با یک پیمانکار در سال گذشته، این امامزاده در حال مرمت بود که متأسفانه یک‌شبه این امامزاده تخریب شد.

وی بیان کرد: هیچ‌کسی طبق قانون میراث فرهنگی حق تعرض به آثار تاریخی را ندارد.

در حال حاضر دادگاه ویژه روحانیت پرونده عاملان تخریب را برسی کرده و حکم آن‌ها را صادر کرده است مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: اداره اوقاف و امور خیریه به‌عنوان دستگاه بهره‌بردار در امامزاده حمزه علی است و مسئولیت این منطقه نیز بر عهده اوقاف است چراکه در این منطقه مدیر و نگهبان داشته است.

وی تأکید کرد: مدیر و نگهبان و کسانی که در این مجموعه فعالیت می‌کردند موظف بودند از این بنای تاریخی حفاظت کنند.

به گزارش مهر، چند ماه پس از تخریب امامزاده حمزه علی مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری عزل و مدیرکل جدیدی برای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری منصوب شد.