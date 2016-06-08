  1. استانها
  2. زنجان
۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۵

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان:

۵۴ دستگاه دوربین هوشمند ترافیک زنجان را کنترل می‌کند

۵۴ دستگاه دوربین هوشمند ترافیک زنجان را کنترل می‌کند

زنجان - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان بابیان اینکه در حال حاضر ۵۴ دستگاه دوربین هوشمند کنترل ترافیک در استان نصب است، گفت: تعداد این دوربین‌ها توسعه می‌یابد.

سرهنگ رمضان آفریدون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوربین‌ها توسط خود نیروی انتظامی نصب‌شده و تأثیر گذاری خوبی درزمینه رعایت فرهنگ راهنمایی و رانندگی داشته است.

وی بر توسعه دوربین‌های هوشمند کنترل ترافیک در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی سال جاری چهار دوربین هوشمند در کمربندی شمالی نصب می‌شود. 

آفریدون بابیان اینکه با نصب دوربین‌های مداربسته تخلفات رانندگی در استان زنجان کاهش‌یافته است، گفت: تخلفات رانندگی بیش از ۵۵ درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان تصریح کرد: با تخصیص اعتبار، نیروی انتظامی تعداد دوربین‌های هوشمند را افزایش خواهد داد چراکه توجه به این مهم باعث ساماندهی نیروی انسانی و بهبود وضعیت ترافیکی شده است.

آفریدون خواستار همکاری شهرداری با نیروی انتظامی در زمینه توسعه دوربین‌های هوشمند کنترل ترافیک شد، گفت: نصب و افزایش تعداد دوربین‌ها تأثیر بسزایی در کاهش مشکلات ترافیکی در سطح شهر زنجان دارد.

کد مطلب 3680509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها