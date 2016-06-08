سرهنگ رمضان آفریدون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوربین‌ها توسط خود نیروی انتظامی نصب‌شده و تأثیر گذاری خوبی درزمینه رعایت فرهنگ راهنمایی و رانندگی داشته است.

وی بر توسعه دوربین‌های هوشمند کنترل ترافیک در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی سال جاری چهار دوربین هوشمند در کمربندی شمالی نصب می‌شود.

آفریدون بابیان اینکه با نصب دوربین‌های مداربسته تخلفات رانندگی در استان زنجان کاهش‌یافته است، گفت: تخلفات رانندگی بیش از ۵۵ درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان تصریح کرد: با تخصیص اعتبار، نیروی انتظامی تعداد دوربین‌های هوشمند را افزایش خواهد داد چراکه توجه به این مهم باعث ساماندهی نیروی انسانی و بهبود وضعیت ترافیکی شده است.

آفریدون خواستار همکاری شهرداری با نیروی انتظامی در زمینه توسعه دوربین‌های هوشمند کنترل ترافیک شد، گفت: نصب و افزایش تعداد دوربین‌ها تأثیر بسزایی در کاهش مشکلات ترافیکی در سطح شهر زنجان دارد.