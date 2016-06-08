طرح پوشش مخابراتی روستاهای زیر ۲۰ خانوار زنجانی در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، نیکنام جدیدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه ۸۲۶ روستای استان زنجان تحت پوشش مخابراتی هستند، افزود: در این راستا ۹۰ درصد روستاهای استان زنجان از نعمت ارتباطات مخابراتی بهره‌مند هستند.

وی اظهار کرد: روستاهای بالای ۲۰ خانوار نیز تحت پوشش مخابرات هستند و طرح پوشش مخابراتی در روستاهای زیر ۲۰ خانوار در استان زنجان در دست اجرا است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان زنجان با بیان اینکه در استان زنجان ۹۲۸ هزار خط تلفن همراه و ۳۵۹ هزار تلفن ثابت فعال است، تصریح کرد: ضریب نفوذ تلفن روستایی استان به ۲۵.۴ درصد رسیده و تلاش می‌شود این میزان در سال جاری توسعه یابد.

جدیدی گفت: یکی از وظایف مهم این شرکت تأمین زیرساخت‌های لازم فناوری ارتباطات در استان است و تا حدودی در شاخص‌های مختلف به موفقیت‌هایی رسیده است.

وی تعداد مراکز دیتا در استان زنجان را ۱۶۵ مرکز عنوان کرد و گفت: زنجان جز استان‌های پیشرو در حوزه مخابرات سیار کشور محسوب می‌شود، چراکه همه تجهیزات شبکه همراه اول آن نوسازی شده و علاوه بر آن راه‌اندازی نسل سه و چهارم همراه اول نیز بیانگر این امر است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان زنجان، تعداد سایت‌های تلفن همراه اول (BTS) استان طی سال گذشته را ۳۴۰ سایت عنوان کرد و گفت: تعداد این سایت‌ها نسبت به سال ۹۳ نیز، ۱۵ سایت به این مجموعه اضافه‌شده است.