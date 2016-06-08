مجوز انتشار نخستین فصلنامه اختصاصی گردشگری کردستان صادر شد

مسئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان در گفت‌‌وگو با خبرنگار مهر گفت: مجوز انتشار نخستین فصلنامه اختصاصی گردشگری کردستان با عنوان «كوله پشتي» پس از پیگیری توسط شركت ايده نوين گردشگری و همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان اخذ شد.

تیمورخالدی عنوان کرد: این فصلنامه می تواند در زمینه معرفی جاذبه های گردشگری، برنامه ها و فعاليت های گردشگری، معرفی دفاتر خدمات مسافرتی و مراكز اقامتی و پذيرایی سطح استان بسیار مثمر ثمر باشد.

وی عنوان کرد: علاوه بر موارد مذکور با انتشار این فصلنامه می توان جاذبه های گردشگری استان که کمتر شناخته شده‌اند را به آحاد مردم معرفی کرد.

وی از صاحبنظران، اندیشمندان، صاحبان مشاغل مرتبط با گردشگری، دانشجویان وتمامی علاقه مندان به صنعت گردشگری استان برای همکاری با این نشریه دعوت کرد و اظهارداشت: امیدواریم این اقدام بتواند گامی موثر درراستای شناسایی و معرفی جاذبه ها، آثار تاریخی، طبیعی، فرهنگی وغیره استان باشد.