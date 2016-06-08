  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۱

رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان:

بودجه فرهنگی دانشگاه پیام نور هرمزگان افزایش یافت

بودجه فرهنگی دانشگاه پیام نور هرمزگان افزایش یافت

بندرعباس - رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان گفت: بودجه فرهنگی دانشگاه پیام نور هرمزگان دو برابر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پیام نور هرمزگان، محسن دیانت در نشست شورای فرهنگی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فعالیت های فرهنگی در دانشگاهها، اهمیت فعالیت های فرهنگی را از اقتصاد هم مهمتر دانست و بودجه فرهنگی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان را به دو برابر افزایش داد.

دیانت با بیان اینکه هدف ما اینست که همکارانی محشور با قرآن داشته باشیم، اظهار داشت: باید در زمینه های مختلف قرآنی فعالیت داشته باشیم . فعالیت های قرآنی باید اقشار مختلف دانشگاهی از اعضای علمی تا کارکنان و دانشجویان علی الخصوص خانواده های آنها را در بر بگیرد.

سرپرست دانشگاه پیام نور هرمزگان تصریح کرد: دوره های آموزشی قرآن از جلسات ساده روخوانی قرآن شروع می شود تا جلسات تخصصی قرآنی از ترتیل گرفته تا قرائت باصوت و همچنین از برداشت های نشأت گرفته از قرآن تا تفسیر و کارهای پژوهشی قرآنی حیطه هایی است که امور فرهنگی باید در آنها لحاظ شود.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر فعالیت های فرهنگی افزود: باید علاوه بر تقویم فعالیت های فرهنگی دانشگاه، تقویم فرهنگی استانی و تقویم فرهنگی مراکز و واحدها را نیز به صورت ادغام شده داشته باشیم.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان اولویت تربیت بدنی و ورزشی دانشگاه را گسترش ورزشهای همگانی و دسته جمعی برای کارکنان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به همراه خانواده دانست که پایه ای خواهد بود برای ورود افراد به حیطه ورزشهای تخصصی تر، مهم ترین رکن ورزش همگانی برنامه ریزی پیاده روی و نرمش که سه جلسه در هفته برای کارکنان دانشگاه است.

کد مطلب 3680525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها