محمدرضا رهنما در گفت‌وگو با خبرنگار مهر زمین لغزش را پدیده طبیعی دانست که سه عاملی انسانی، ریخت‌شناسی و زمین شناسی زمینه ساز ایجاد آن می‌شوند، اظهار داشت: باید توجه داشت که این پدیده در نقاط مختلف جهان اتفاق می‌افتد اما میزان آن بسته به آرایش جغرافیایی هر منطقه است.

وی با بیان اینکه بر اثر زمین لغزش تمام و یا بخشی از دامنه شیب‌دار به یکباره به طرف پایین شیب حرکت کرده و هر آنچه که در مسیر حرکت قرار می‌گیرد را تخریب می‌کند، اضافه کرد: زمین لغزش‌ها انواع مختلفی داشته و می‌توانند با سرعت‌های متفاوت در مصالح خاکی، سنگی و یا انباشته‌های معدنی ایجاد شوند.

کارشناس آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان در ادامه با اشاره به وقوع پدیده زمین لغزش در استان اصفهان نیز گفت: این پدیده طی سال‌های اخیر و به ویژه در سال‌های اخیر استان را تهدید می‌کند خسارات زیادی را به بخش‌های مختلف وارد آورده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه لغزش زمین در استان اصفهان به روستاها، جاده‌ها، کانال‌های انتقال آب، خطوط انتقال نیرو، باغات، زمین‌های کشاورزی، مراتع و ... به ویژه در غرب و جنوب استان اصفهان خسارت وارد کرده است، افزود: بیشتر این زمین لغزش‌ها در مناطق کوهستانی غرب و جنوب استان و به ویژه شهرستان‌های داران، فریدونشهر و سمیرم اتفاق افتاده که خسارات جبران ناپذیری را نیز به دنبال داشته است.

رهنما وجود دامنه‌های پرشیب همراه با سنگ‌های ضعیف و بارندگی‌های فراوان به ویژه در فصل‌های زمستان و بهار را از دلایل ایجاد زمین لغزش عنوان کرد و ابراز داشت: تاکنون اقدامات موثری در راستای شناسایی زمین‌ لغزش‌ها در استان اصفهان صورت گرفته است اما باید توجه داشت که برای پایدار سازی و استمرار این مطالعات نیازمند اعتبار بیشتری هستیم.

وی همچنین از عکسبرداری هوایی از ۳۵۰ هکتار از سطح استان اصفهان برای تخمین محل و میزان زمین‌ لغزش‌ها در نقاط مختلف استان اصفهان خبر داد و بیان داشت: انجام این عملیات به صورت تحقیقات میدانی امکان‌پذیر است که در صورت تامین اعتبار به زودی به سرانجام خواهد رسید.