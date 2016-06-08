۳۵۵ راس دام سبک و سنگین در زنجان بر اثر بیماری تب برفکی تلف شدند

محمد رشید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیماری تب برفکی از طریق تنفس و حشرات، دام‌ها را بیمار می‌کند، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷۴۰ هزار رأس دام سبک و ۳۲ هزار و ۴۰۰ دام سنگین در استان زنجان علیه بیماری تب برفکی واکسینه و مایه‌کوبی شده‌اند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر نوع جدیدی از تب برفکی در زنجان شیوع پیداکرده است، که به همین جهت اجرای طرح مایه‌کوبی علیه این بیماری برای تمام دام‌های استان و در گاوداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی انجام می‌شود.

کرمی با اشاره به اینکه تعداد کانون‌های بیماری دامی «تب برفکی» شناسایی‌شده در زنجان طی سالجاری به بیش از ۵۲ کانون رسیده است، افزود: در حال حاضر با اقدامات پیشگیرانه این بیماری کنترل و مهارشده و از شیوع آن جلوگیری شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با اشاره به جزئیات این بیماری، گفت: تب برفکی نوعی بیماری ویروسی و به‌شدت واگیردار است که سریع منتشر می‌شود و به دلیل شیوع گسترده تب برفکی، واکسیناسیون دام‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند برای کنترل و پیشگیری از این بیماری مؤثر باشد، بنابراین باید مقررات و ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای نیز رعایت شود و دامداران از خریدوفروش دام خودداری کنند.

کرمی علائم بیماری تب برفکی را زخم دردهان، زبان، پستان و سم حیوان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر این بیماری بیش از یک‌میلیون دام در استان زنجان را تهدید می‌کند که باید تمهیدات لازم در دستور کار دامداران قرار گیرد.

وی افزود: دام‌های سبک و سنگین در شهرستان‌های خدابنده، زنجان، ایجرود، ماه‌نشان و ابهر به ترتیب بیشترین ابتلا به این بیماری دامی رادارند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود: واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین تا شعاع سه کیلومتری کانون‌های بیماری به‌منظور پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی توسط اکیپ‌های دامپزشکی انجام می‌شود.

کرمی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۱۸ خردادماه نیز بیش از ۳۵۵ رأس دام سبک و سنگین در استان زنجان به علت بیماری تب برفکی تلف‌شده است.