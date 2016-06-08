۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵

برزیل میزبان کوپا آمه‌ریکا در سال ۲۰۱۹ شد

رئیس کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی از میزبانی برزیل در دوره بعدی رقابتهای کوپا آمه‎ریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آلخاندرو دومینگوئس» اعلام کرده کشور برزیل در سال ۲۰۱۹ میزبان رقابتهای کوپا آمه‌ریکا خواهد بود.

برزیل قرار بود در سال ۲۰۱۵ میزبان این رقابتها شود که این میزبانی به کشور شیلی رسید.

برزیل در سال ۲۰۱۳ میزبان جام کنفدراسیون ها بود و یک سال پس از آن میزبانی رقابتهای جام جهانی را بر عهده داشت. این کشور در ماه اوت امسال نیز میزبان بازی های المپیک خواهد بود.

دومینگوئس در خصوص میزبانی آمریکا در رقابتهای جاری کوپا آمه‌ریکا گفت: میزبانی آنها فوق العاده بوده است و تماشاگران از این بازی ها لذت می برند. امیدوارم سطح فوتبال در این رقابتها رشد کند.

