کمک ۱۰ میلیارد ریالی شهرداری اصفهان به موسسه های قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، مسعود مهدویان فر با بیان اینکه این اعتبار برای فعالیت های شاخص قرآنی و جریان ساز پرداخت می شود، اظهار داشت: این بودجه به موسسه هایی پرداخت می شود که فقط فعالیت های قرآنی انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد این بودجه در قالب بودجه حمایتی برای اقدامات جاری و توسعه زیرساخت ها و ایجاد بسترهای نرم افزاری پرداخت می شود، گفت: ۶۰ درصد دیگر نیز به اقدامات شاخص قرآنی و مشارکتی اختصاص می یابد.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان در ادامه از برگزاری نخستین دوره مسابقات ملی قرائت قرآن ویژه نوجوانان با عنوان «بیان» در اصفهان خبر داد و گفت: این مسابقه از اقدامات شاخص قرآنی و مشارکتی است و شهرداری اصفهان هزینه آن را از محل اعتبار کمک به موسسه های قرآنی پرداخت می کند.

مهدویان فر با بیان اینکه این مسابقه در مرداد ماه برگزار می شود افزود: فراخوان آن در مباه مبارک رمضان انجام می شود و بر اساس برنامه ریزهای لازم حدود ۵۰۰ نوجوان به مرحله پایانی این مسابقه قرآنی راه می یابند.

وی، برگزاری محافل قرآنی با عنوان «۳۰ شب انس با قرآن» در مناطق و محله های مختلف شهر با مشارکت موسسه های قرآنی را از اقدامات شهرداری اصفهان در ماه مبارک رمضان اعلام کرد و گفت: شهرداری اصفهان با مشارکت موسسه های قرآنی در طول سال در فرهنگسراها و در پایگاه های اوقات فراغت برای نوجوانان، دوره های آموزش قرآن برگزار می کند.