۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

مدیر عامل شرکت آبفا استان کرمانشاه خبر داد:

پیشرفت ۷۷ درصدی عملیات ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب هرسین

کرمانشاه- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از پیشرفت ۷۷ درصدی تصفیه خانه فاضلاب هرسین خبر داد.

منصور کیاور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تصفیه خانه فاضلاب شهر هرسین از جمله پروژه های در حال اجرای شرکت آبفای استان کرمانشاه است که هم اکنون ۷۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی خاطر نشان کرد: این تصفیه خانه با ظرفیت ۱۳ هزار متر مکعب در شبانه روز تا پایان امسال آماده بهره برداری خواهد بود.

کیاور گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۸۷ آغاز شده است و فرآیند تصفیه آن به صورت لجن فعال هوادهی ممتد است.

مدیر عامل شرکت آبفا استان کرمانشاه اظهار داشت: در حال حاضر دو تصفیه خانه فاضلاب دیگر در شهرستان های کنگاور و پاوه نیز در دست احداث هستند که در مجموع ظرفیت تصفیه ۹۷۰۰ متر مکعب در شبانه روز را دارند.

کیاور گفت:این دو تصفیه خانه از پیشرفتی ۷۰ درصدی برخوردار بوده که تا پایان امسال آماده بهره برداری می شوند.

