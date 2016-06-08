منصور کیاور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تصفیه خانه فاضلاب شهر هرسین از جمله پروژه های در حال اجرای شرکت آبفای استان کرمانشاه است که هم اکنون ۷۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی خاطر نشان کرد: این تصفیه خانه با ظرفیت ۱۳ هزار متر مکعب در شبانه روز تا پایان امسال آماده بهره برداری خواهد بود.

کیاور گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۸۷ آغاز شده است و فرآیند تصفیه آن به صورت لجن فعال هوادهی ممتد است.

مدیر عامل شرکت آبفا استان کرمانشاه اظهار داشت: در حال حاضر دو تصفیه خانه فاضلاب دیگر در شهرستان های کنگاور و پاوه نیز در دست احداث هستند که در مجموع ظرفیت تصفیه ۹۷۰۰ متر مکعب در شبانه روز را دارند.

کیاور گفت:این دو تصفیه خانه از پیشرفتی ۷۰ درصدی برخوردار بوده که تا پایان امسال آماده بهره برداری می شوند.