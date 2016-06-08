علیرضا حسن‌پور درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان و لزوم حضور فعال‌تر دستگاه‌های نظارتی در بازار، تعزیرات حکومتی نیز با هدف خدمت‌رسانی به مردم در کنار دستگاه‌های ناظر اقدام به برگزاری گشت‌های مشترک کرده است.

وی افزود: در این ایام تعزیرات حکومتی استان همدان نسبت به برگزاری گشت‌های مشترک با سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری، تاکسیرانی اقدام کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان عنوان کرد: در همین رابطه طی بازرسی مشترک با دامپزشکی همدان مقادیری مرغ تاریخ مصرف گذشته از یک رستوران در سطح شهر همدان کشف و برای این رستوران پرونده تخلف تشکیل و مرغ ‌های مکشوفه نیز توسط دامپزشکی از چرخه عرضه خارج و معدوم شد.

وی افزود: همچنین با توجه به شکایت شاکی خصوصی از یک واحد صنفی مبنی بر تقلب در ساخت دکوراسیون، پرونده‌ای در هیئت بدوی تعزیرات حکومتی همدان تشکیل شد.

حسن‌پور اظهار داشت: پس از کارشناسی و احراز تخلف، متهم به پرداخت مبلغ ۳۷ میلیون و۳۶۰ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و استرداد مبلغ ۹ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال به شاکی محكوم شد.

وی عنوان کرد: سامانه پیامکی ۳۰۰۰۹۶۵۱ سازمان تعزیرات حکومتی آماده دریافت گزارشات مردمی در تمام ساعات شبانه روز است.