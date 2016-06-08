نیازمند بازنگری نسبت به انقلاب هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارعی نجفدری در برنامه گفت وگوی سیاسی شبکه رادیویی گفت و گو در خصوص نسبت سنجی انقلابی گری و تولید اقتدار اظهار کرد: «با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، نیازمند بازنگری مختصر نسبت به انقلاب هستیم چراکه در برخی موارد فراموش کرده ایم چه کار بزرگی انجام شده!»

این عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت و گوی سیاسی انقلاب را کامل ترین تحول در عرصه سیاسی-اجتماعی عنوان کرد که در درون خود تغییری بنیادین را هدف قرار می دهد و ادامه داد: «در انقلاب اسلامی ساختاری بی نظیر و بی همتا تولید شد [که دارای] ساختاری ولایی با نگاهی مردم سالاری و دموکراسی دینی است.»

نجفدری تصریح کرد: «اشاره مقام معظم رهبری در موقعیت فعلی به انقلابی گری، بسیار معنا دار است که علت موجودیت انقلاب را فراموش نکنیم و اگر بخواهیم انقلاب ادامه یابد، باید این علت را حفظ کنیم.»

وی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ میان انقلابی گری و اقتدار، اصلی ترین راه ایستادگی در برابر مخالفان، خاصه استکبار را حفظ این ارتباط عنوان کرد و افزود: «انقلاب باید در وضعیت اقتدار قرار گیرد تا خود را حفظ کند؛ لذا ارتباط ارگانیکی میان انقلاب و اقتدار وجود دارد.»

نجفدری فضای سخنرانی رهبری برای خبرگان را ناظر بر محیطی نخبگانی و علمی توصیف کرد و افزود: «ایشان می خواهند نوع مولفه های اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را برشمرند که در یک نگاه کلی مولفه های سخت و نرم وجود دارد و رهبری می فرمایند اگر قرار است نظام مقتدر باشد، باید هر دو مولفه را دارا باشد.»

وی فضای کنونی جامعه را مبتنی بر سوق یافتن به سوی مولفه های نرم که چندان با روح انقلاب سازگار نیستند، عنوان کرد و گفت: «برخی اصرار دارند مولفه های سخت فراموش شود و این دقیقا چیزی است که نظام سلطه خواستار آن است... و امروز برخی مولفه های نرم مورد کم مهری قرار گرفته و احساس می شود این مسئله معتدی است!»

نجفدری نگاه معنوی و عاشورایی مدافعان حرم و فرماندهان عالی رتبه دوران دفاع مقدس را مورد تاکید قرار داد و گفت: «از لحاظ اجرایی [در داخل] درک درستی در میان مدافعان حرم از منظر استراتژی رهبری [وجود دارد]؛ حضرت آقا عمق استراتژی نظام را فراتر از مرز ژئوپلیتیک و منطقه بردند.»

صوت گفت وگوی سیاسی که با اجرای ابوالفضل نوروزی روانه آنتن شد، از طریق سایت رادیو گفت وگو قابل دریافت است.