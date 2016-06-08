به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح چهارشنبه در بازدید از شرکت‌های صنعتی استان بوشهر اظهار داشت: این بازدید در راستای بررسی وضعیت واحدهای صنعتی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته به آنهایی که مشکل سرمایه در گردش و سرمایه ثابت دارند تسهیلات داده می شود افزود: برای ۳۰۰ واحد صنعتی با اعتباری بالغ بر ۴۰۵ میلیارد تومان تسهیلات برای رفع موانع واحدها پرداخت خواهد شد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: این تسهیلات برای واحدهایی که با سرمایه بتواند فعال شود اعطاء می‌شود.

سالاری بیان کرد: امیدواریم این حمایت‌ها موجب فعال‌شدن و حل مشکلات عمده این واحدهای صنعتی شود.

وی یکی از مشکلات زیرساختی واحدهای صنعتی را برق عنوان کرد و گفت: با تلاش های صورت گرفته ظرف مدت ۴۵ روز این مشکل حل خواهد شد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه در دیگر زیرساخت‌ها مشکل خاصی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌های ابلاغ شده، همه واحدهای صنعتی موجود در هر جای استان که باشد تسهیلات پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی صبح امروز برای بررسی وضعیت شرکت‌های صنعتی از این واحدها بازدید کردند.