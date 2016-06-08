قم مکان مناسب نمایشگاهی برای عرضه محصولات فرهنگی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس دانشی شامگاه سه‌شنبه در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت قم که در محل نمایشگاه‌های دائمی استان قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: مشکلی که در شهر قم وجود دارد نبود فضای مناسب برای برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی است و این در شرایطی است که یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های استان قم عرصه فرهنگ است.

وی بیان داشت: وجود حوزه‌های علمیه در قم امتیاز بزرگی برای استان قم است که این شهر را به پایگاه و مرکز معنوی کشور تبدیل کرده است و از این طریق به نظام اسلامی یاری می‌رساند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم افزود: شهر مقدس قم به واسطه این مزیت‌های فرهنگی تولیدات بسیاری در عرصه کتاب و محصولات فرهنگی دارد اما فاقد مکان مناسب نمایشگاهی برای ارائه و عرضه این تولیدات است.

وی برپایی نمایشگاه قرآن و عترت را تنها گوشه اندکی از ظرفیت‌های بسیار قم در عرصه‌های قرانی و فرهنگی برشمرد و بیان داشت: امیدواریم در 6 ماهه دوم سال نمایشگاه ویژه ای در حوزه معارف علمی و مفهومی قرآن کریم برپا شود.

حجت الاسلام دانشی، نمایشگاه قرآن و عترت را یک تفرجگاه معنوی و قرآنی برای خانواده‌ها عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه قرآنی دارای بخش‌های متنوع و مختلفی است که امیدواریم مورد توجه و استقبال شهروندان قمی قرار گیرد.

وی ادامه داد: چهارمین نمایشگاه قرآن و عترت نتیجه همکاری میان اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم، سازمان فرهنگی و هنری و شهرداری قم، تعاونی ناشران و مؤسسات قرآنی است که با وجود فقدان منابع مالی، این هم افزایی مؤثر بین نهادهای مختلف صورت گرفت.