به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود منصور که در جمع روسای ادارات ممیزی و حدنگاری اراضی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانهای کشور سخن می‌گفت ضمن اعلام این مطلب افزود: طرح هفت بر مبنای سیاست های سازمان جنگل ها طراحی شده و اقداماتی زیربنایی در قالب ۷ محور را شامل می شود که با اجرای این طرح ضمن کاهش عوامل تخریب در عرصه های منابع طبیعی، تحرک و انگیزه بیشتری در واحدهای اجرایی ایجاد خواهد کرد.

منصور به هدف‌گذاری و برنامه ریزی برای اجرای محورهای هفتگانه این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی بعمل آمده هدف‌گذاری برای اجرای محورهای هفتگانه این طرح در سال ۹۵ عبارتند از توسعه حفاظت مشارکتی در سطح ۱۲ میلیون هکتار، تثبیت مالکیت و کاداستر اراضی ملی و موات در سطح ۲۰ میلیون هکتار، تشخیص و تعیین حریم و کاداستر اراضی مستحدث و ساحلی به میزان ۴۳۱۸ کیلومتر، تهیه نقشه‌های اراضی تخصیص یافته و تلاش برای اخذ حقوق دولت به ترتیب ۷۵۰ هزار هکتار و یک هزار میلیارد ریال، تعیین تکلیف اراضی اختلافی (ماده واحده) برای ۵۰هزار پرونده، تامین سوخت مناسب و اجرای کمربند حفاظتی در مناطق بحرانی و جنگلی به ترتیب برای ۵هزار خانوار و ۲هزار کیلومتر و همچنین تکمیل بانک اطلاعات جامع زمین برای ۳۰هزار پلاک.

وی از آمادگی کامل و عزم جدی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای اجرای این طرح خبر داد و تاکید کرد: در صورت تحقق منابع اعتباری لازم این طرح به طور کامل اجرا خواهد شد.