نظر پوتین دربارۀ خودش!

العالم نوشت: ولادیمیر پوتین در مراسم دریافت کتاب «هوبرت زییپل» نویسندۀ آلمانی، با نام «پوتین؛ منطق قدرت»، اعتراف کرد کتاب هایی را که دربارۀ خودش نوشته می شود، نمی خواند؛ زیرا خودش را خوب می شناسد.



پوتین، همچنین، با بیان این که «نمی دانم چرا زییپل این کتاب را نوشته است»، گفت این نویسندۀ آلمانی حقیقت را نوشته است و به همین دلیل تاوان آن را خواهد پرداخت.



پوتین افزود: «اگر نویسندۀ آلمانی مطالب مورد نظر دشمنان پوتین را می نوشت، اوضاعش رو به راه می شد».



به گزارش «راشا تودی»، مراسم اهدای کتاب «پوتین؛ منطق قدرت» به رئیس جمهور روسیه، با حضور نویسندۀ آلمانی کتاب، در یک خبرگزاری روسی در موسکو برگزار شد.