خبرگزاری مهر - گروه ورزشی؛ محمد سررشته داری: محمود گودرزی دوباره مثل سه سال قبل همان حرف ها را تکرار کرد و تاکید کرد که استقلال قیمت برخی بازیکنانش را بالا بسته است. این حرف در واقع همان انتقادی بود که گودرزی سه سال قبل هم در نظر داشت و البته این انتقادها هرگز اجرایی نشد بلکه به اعتراف خود وزیر توافق اولیه یک عدد بود و توافق نوشته شده عددی دیگر و بعضا چند برابر توافقی که در سازمان لیگ ثبت شد.
چند روز پیش نشزیه لوموند گفتگویی با زلاتان ابراهیموویچ داشت که به نوعی با گفتمان از راه دور با وزیر ورزش ایران شباهت داشت. انگار که «ایبرا» داشت جواب محمود گودرزی را می داد که سعی در کنترل از مسیر فشار را داشت. حرفهای زلاتان را با لوموند نگاه کنید:
نقد حرف های زلاتان و متلک به فرانسوا اولاند برای مالیات
«مهاجم پیشین PSG در پاسخ به این سؤال خبرنگار نشریه لوموند که پرسید آیا صحت دارد حقوق او در سال ۲۰۱۵ ، ۲۰ میلیون یورو بوده است، گفت: فقط ۲۰ میلیون؟ این رقمی بود که من در شش ماه اول میگرفتم. نمیدانم که آیا حقوقم زیاد بوده است یا نه. من فکر میکنم که یکسری بازیکنان هستند که نباید در بازار قرار داده شوند، اما این بازار است که قیمتها را تعیین میکند نه اشتیاق برای فوتبال بازی کردن یا رسانهها. اگر هم حقوقم بهنظر شما زیاد است، مشکل من نیست. چیزی که برایم اهمیت دارد، چیزی است که بازار میگوید و بازار هم میگوید این قیمت من است. اگر یک بازیکن دیگر کمتر از این حقوق میگیرد بهخاطر این است که من ۱۰ برابر از او بهترم! چطور میشود این اختلاف را جبران کرد؟ با گرفتن حقوقی ۱۰ برابری.
زمانی که خبرنگار لوموند از ایبرا پرسید آیا حقوقهای پرداختی به فوتبالیستها در دنیای مدرن فوتبال در شرایط بحران اقتصادی، عقلانی است، او عنوان کرد: آیا شما میدانید که من چقدر مالیات میدهم؟
خبرنگار لوموند در جواب ایبرا گفت که قانون مالیات ۷۵ درصد افراد پردرآمد از ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ اجرایی نشده است، اما کاپیتان سوئد بلافاصله به او پاسخ داد: عالی است. آیا از چیزی که میگویی مطمئنی؟ چون من میتوانم اطمینان خاطر بدهم که خودم مالیاتهایم را میدهم و میدانم که چقدر مالیات دادهام.»
حرف های ایبرا را باید در چند بخش در نظر گرفت:
بخش اول: برتری
این یک واقعیت است که بازیکن بهتر قیمت بالاتر دارد، کما اینکه یک مهندس یا پزشک حاذقتر نیز همینگونه است و درآمد بیشتر و دستمزد بالاتری دارد. البته ممکن است در سیستم دولتی حقوق یک مهندس معمولی با مهندس حاذق برابر باشد اما این سیستم مدت هاست در بلوک شرق شکست خورده چون رقابت و برتری و تلاش بیشتر را از بین میبرد.
به هر حال وقتی «ایبرا» ۱۰ برابر دیگران خوب باشد حق خود میداند که ۱۰ برابر هم حقوق بگیرد و با این حساب نمیتوان از امیر قلعه نویی با آن تعداد جام و قهرمانی یا پرویز مظلومی با چند مقام و رکورد خواست که به اندازه مربی استقلال اهواز حقوق بگیرد و مثلا به گفته وزیر ۳۵۰ میلیون تومان بگیرد.
بخش دوم: مالیات ۷۵ درصدی
«شورای قانون اساسی فرانسه اعلام کرده در بودجه ۲۰۱۴ میلادی برای شرکتهایی که به کارکنان خود سالانه حقوقی بالاتر از یک میلیون یورو پرداخت میکنند، مالیاتی بالغ بر ۷۵ درصد تعیین کرده است. این به آن معنی است که مثلا از یک میلیون یورو حقوق دریافتی این اشخاص فقط ۲۵۰ هزار یوروی آن برای شخص باقی میماند و بقیه به خزانه دولت واریز میشود. این قانون پس از مدتها جدال و رفت و برگشت در این شورا به تصویب رسید.
این مصوبه از حیث رقم دریافت مالیات مصوبهای کمسابقه محسوب میشود و دولت فرانسوا اولاند آن را گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت توصیف کرده است».
این قانون که نوشتیم در فرانسه اولاند به اجرا درآمده و اتفاقا بسیار ابراهیموویچ را عصبی کرده تا جاییکه متلک سنگینی به رئیس جمهور این کشور میپراند و اتفاقا سعی میکند از پاریسن ژرمن فرانسه به منچستر انگلستان برود تا چند درصد مالیات کمتر بدهد. او اگر ۴۰ میلیون یورو حقوق گرفته باشد در حدود سی میلیون یوروی آن را به دولت فرانسه برگزدانده است.
توقع از وزیر ورزش ایران
توقع از وزیر ورزش ایران آن نیست که برای استقلال و پرسپولیس مربی تعیین کند یا شخصا مدیر عامل عوض کند و کارش به برخورد رسانه ای و لفظی با بوقچیهای دو باشگاه بزرگ پایتخت برسد و صبح «درود» بشنود و عصر « حیا کن و رها کن».
توقع از وزیر این است که برود قانونهایی را در مجلس وضع کند که مالیات بازیکنان یا درآمدهای بسیار بالا را بیشتر کنند و به این ترتیب پولی را که از بیت المال میرود را به خزانه برگردانند و البته مجری سفت و سخت این قوانین باشند و حراست وزارت مثل عقاب بالای سر قراردادها باشد.
به این ترتیب هم بازیکن برتر در مجموع بیشتر پول در میآورد، هم دولت مالیات قانونیاش را میگیرد وگرنه اینکه از امیر قلعه نویی توقع داشته باشیم که به اندازه حنطه که تاکنون جام نیاورده حقوق بگیرد، این کار درستی نیست نتیجه هم نمیدهد و تنها درگیری ها را زیاد میکند.
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