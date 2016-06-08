دیجی کالا نوشت: در واقع در گوشی شما (Firmware) نصب شده که با قرار دادن گوشی در حالت «Airplane mode» از کار نمی‌افتند و به این ترتیب گوشی شما کاملا قابل ردیابی می‌ماند.



اگر سیم کارت‌تان را از گوشی در آورد یا اصلا گوشی را خاموش کند چی؟ نه. هیچکدام از این کارها هم کمکی به او نمی‌کند و گوشی‌تان با وجود این اقدامات هم قابل ردیابی خواهد بود.



تنها یک راه وجود دارد که می‌تواند مطمئن شود پس از آن گوشی شما قابل ردیابی نیست و آن هم خارج کردن باتری آن است.



وقتی گوشی هیچ منبع الکترونیکی برای تغذیه نداشته باشد یعنی هیچ کدام از عناصر آن هم کار نخواهند کرد. با در آوردن باتری دست کسی به او نمی‌رسد. مگر اینکه دستگاهی خریده باشید که باطری آن غیر قابل تعویض باشد.



پس اگر می‌خواهید دستگاه شما بعد از سرقت و حتی در زمان خاموشی قابل ردیابی باشد (تا زمانی که باطری دستگاه شارژ داشته باشد)، دستگاهی تهیه کنید که باطری آن قابل تعویض نباشد.