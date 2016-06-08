خبرگزاری مهر، گروه استانها – اسما محمودی: ماه به نیمه خرداد رسیده است وکسانی که اهل شرق و جنوب کرمان باشند میدانند در چنین فصلی از سال وضعیت آبوهوا در شهرستانهای کویری شرق کرمان و شرجی جنوب استان چگونه است.
در این ایام به دلیل گرمای بیشازحد هوا رفتهرفته خرما بر روی نخلها میرسد و کمکم خرمای سال جاری نیز وارد بازار میشود این یعنی حالا در استان کرمان فصل خرماپزان است.
مردم محلی کرمان این اسم را به این دلیل بر روی این فصل از سال گذاشتهاند که دمای هوا بهقدری افزایش مییابد که خرما در عرض چند روز بر روی شاخههای درختان میرسد و آماده برداشت میشود.
روزه داری در زیر آفتاب سوزان شرق و جنوب کرمان
این روزها دمای شهرهای ریگان، فهرج، بم، جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، فاریاب، قلعه گنج، منوجان، رودبار بهطور متوسط در گرمترین ساعات روزبه ۴۷ درجه سانتیگراد نیز میرسد.
این در حالی است که شهرهای شرقی کرمان با طوفانهای گاه و بی گاه شن و هوای گرم و خشک و شهرهای جنوب کرمان با هوای شرجی و طاقتفرسای ناشی از رطوبت خلیجفارس دستوپنجه نرم میکنند و به دلیل حضور در فصل برداشت محصولات کشاورزی در باوجود روزهداری کار و تلاش را نیز تعطیل نمیکنند.
طبق اعلام منابع محلی در بخش شهداد از توابع شهرستان کرمان این روزها گرمای هوا در کویر مرکزی کرمان به نقطه اوج خود یعنی ۷۱ درجه سانتیگراد نزدیک میشود و همین امر است، که از گندم بریان و کویر مرکزی لوت شهداد منطقهای ساخته که به گرمترین نقطه زمین شهرت دارد
اما طبق اعلام منابع محلی در بخش شهداد از توابع شهرستان کرمان این روزها گرمای هوا در کویر مرکزی کرمان به نقطه اوج خود یعنی ۷۱ درجه سانتیگراد نزدیک میشود و همین امر است که از گندم بریان و کویر مرکزی لوت شهداد منطقهای جهنمی ساخته که به گرمترین نقطه زمین شهرت دارد.
دمای هوا طبق اعلام منابع محلی شهداد در روزهای گذشته به ۵۰ درجه سانتیگراد نیز رسیده است و روز گذشته نیز دمای ۴۷ درجه بهصورت رسمی در شهر شهداد ثبتشده است.
رطوبت بسیار کم هوا و دمای بالا موجب شده گرمای هوا در این شهر که آخرین نقطه مسکونی در جنوب کویر لوت است به حدی افزایش یابد که مردم شهر برای جلوگیری از گرمازدگی از خانههای خود خارج نمیشوند و روزها به عبادت می پردازند و بعد از غروب خورشید به امور عادی زندگی خود می رسند.
حمیده حبیبی، رئیس مرکز هواشناسی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: بهصورت سنتی جنوب و شرق استان کرمان جزو مناطق گرمسیر ایران محسوب میشود.
وی افزود: این روزهای سال معمولاً یکی از شهرهای جنوبی و یا شرقی استان کرمان رکورد گرمای هوا در استان و گاه در کشور را میزنند و منطقه شهداد در این زمینه جایگاه خاصی را دارد.
وی در خصوص گرمای هوا در این شهر گفت: در روزهای اخیر این منطقه جزو گرمترین شهرهای استان و ایران بوده است.
حبیبی در خصوص ثبت دمای هوا در این منطقه گفت: تاکنون بهصورت رسمی این امر اتفاق نیفتاده اما طبق اعلام ماهوارههای هواشناسی ناسا این بخش از کویر لوت گرمترین نقطه بر روی زمین است.
شهر ۱۱ هزار نفری شهداد آخرین منطقه مسکونی به سمت کویر لوت است و بعد از آن تا کیلومترها هیچ منطقه مسکونی وجود ندارد
علی قربانی یکی از ساکنان شهر شهداد است که در خصوص وضعیت این شهر به خبرنگار مهر میگوید: شهر شهداد آخرین منطقه مسکونی به سمت کویر لوت است و بعد از آن تا کیلومترها هیچ منطقه مسکونی وجود ندارد.
وی افزود: در شهر شهداد ۱۱ هزار نفر زندگی میکنند و مهمترین شغل مردم منطقه نیز کشاورزی و نخل داری است.
این کشاورز شهدادی ادامه داد: دمای هوا در شهداد مطابق آنچه مردم ثبت میکنند و بر روی دماسنجها میبینند از ۵۰ درجه نیز بیشتر میشود اما این عدد اعلام نمیشود.
وی افزود: در چنین شرایطی مردم سعی میکنند امور عادی زندگی خود را اوایل صبح و یا در ساعات انتهای روز که هوا کمی ملایمتر میشود انجام دهند.
وی گفت: مردم شهداد در کنار یکدیگر مراسمهای مذهبی را با شور و شوق فراوان برگزار میکنند و روزهداری در ایام گرم تابستان یکی از افتخارات مردم این شهر است که با جدیدت این فریضه را انجام میدهند.
اینجا مردم برای گرفتن روزه عطش دارند نه گرما و خشکی هوا
وی از حضور گسترده جوانان و اقشار مختلف شهداد در مساجد بهخصوص در زمان سحر و افطار خبر داد و گفت: دادن افطاری، کمک به نیازمندان و کمک و یاری در برداشت محصولات کشاورزی به یکدیگر ازجمله سنتهای مردم است.
زهرا حسنپور، زن شهدادی است که از سختیهای اقلیم این روزهای شهداد میگوید و می افزاید: طولانیترین و گرمترین روزهای سال را پشت سر میگذاریم و شدت هوا به حدی است که به این ایام خرما پزان میگوییم و به دلیل کاهش رطوبت هوا بسیاری از گیاهان و درختان خشک می شوند.
وی افزود: باوجود گرامی هوا اما مردم برای گرفتن روزه و عبادت خدا، عطش دارند و بههیچعنوان روزهداری را تعطیل نمیکنند.
حسنپور ادامه داد: برای جلوگیری از کاهش رطوبت بدن سعی میکنیم در طول روز از خانه خارج نشویم و کشاورزان نیز کارهای خود را بعد از سحری خوردن تا ساعات ابتدایی روز انجام میدهند.
وی گفت: عملاً تکاپوی شهر و رفتوآمدها نیز از بعد غروب آفتاب شروع میشود و مردم سعی میکنند با طبخ نظری و پخش کردن آن بین همسایهها و نیازمندان شور و شوق ماه رمضان را زنده نگهدارند.
این شهروند شهدادی، برگزاری مراسمهای قرآن خوانی در خانهها و عبادت را از جمله برنامههای مردم شهداد در طول روز دانست.
به دلیل شدت تابش نور خورشید کولرهای آبی نیز در این زمان از سال بهخوبی کار نمیکنند و طاقت آوردن در این دما در خانهها هم مشکل است
محمد عراقی پور نیز دیگر شهروند شهدادی است که به خبرنگار مهر میگوید: به دلیل شدت تابش نور خورشید کولرهای آبی نیز در این زمان از سال بهخوبی کار نمیکنند و طاقت آوردن در این دما در خانهها هم مشکل است.
وی میگوید: وقتی شیر آب را باز میکنیم دمای آب آنقدر زیاد است که نمیتوان تحمل کرد و حداقل ۱۰ دقیقه شیر آبباز میماند تا دمای آب عادی شود.
حجت الاسلام محمد اقبالی ازجمله فعالان فرهنگی استان کرمان است که در گفتگو با مهر میگوید: روزه گرفتن یکی از وظایف مسلمانان است که باید در هر شرایطی این فریضه انجام شود.
وی گفت: در صورت سالم بودن و نداشتن مشکلات پزشکی روزه گرفتن واجب است و طبق تحقیقات پزشکی این ماه علاوه بر تأثیرات معنوی در سلامت بدن نیز بسیار تأثیر مثبت دارد.
روایات از ثواب روزه داری در گرمای شدید
وی افزود: رسول خدا (ص) روزه در گرما را جهاد میدانند و می فرمایند: «الصوم فی الحر جهاد» و امام صادق (ع) آن را برترین جهاد معرفی میکنند و می فرمایند «أَفْضَلُ الْجهَادِ الصوْمُ فِی الْحَر».
وی ادامه داد: در حدیثی دیگر صادق آل محمد (ع) عنوان کرده اند که هر کس یک روز را در هوای گرم روزه بگیرد و در اثر گرما تشنه شود خداوند هزار ملک را مأمور میکند تا دست نوازش بر صورت او بکشند و او را به خبرهای خوب و بهشت بشارت دهند تا افطار کند و خداوند خطاب به او میفرماید: چقدر بوی تو گواراست، ای ملائکه من شاهد باشید که من او را آمرزیدم.
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