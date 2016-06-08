به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هفتم از سلسله نشست‌های ایران‌شهر در خانه گفتمان شهر و معماری، «خانه وارطان» با موضوع «اندیشه ایران شهر و دیالکتیک عام و خاص» با سخنرانی پرویز پیران و حکمت خسروانی برگزار می‌شود.

در این نشست که اول تیرماه سال ۹۵ برگزار می‌شود به بحث و بررسی پیرامون دیالکتیک عام و خاص پرداخته می‌شود.

نشست پیشین خانه گفتمان شهر و معماری میزبان یونس شکرخواه استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران با موضوع «اندیشه ایران شهر و ملاحظات ارتباطی آن» موضوعی بود که در نشست پیشین مطرح شد و ضمن آن جستجوی تئوری بزرگ در مفهوم ایران شهر به بحث گذاشته شد. به گفته استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران در نخستین حضورم در خانه وارطان، اولین نکته‌ای که در این بنا مرا مجذوب کرد نجابت آن بود و سریع با آن احساس قرابت کردم. ارتباطات و ساخت‌وساز بدون هم ناقص هستند و احساس می‌کنم در ساخت‌وسازهای امروز جای چنین بحث‌هایی خالی است. باید به خواست انسان‌ها از یک خانه توجه کنیم؛ بحث من سازه‌های انسانی است نه بنای فیزیکی و نگاه من در این گفتگو از منظر ارتباطی است که به عقیده من باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

تاکنون ۱۱ نشست از این سلسله نشست‌ها برگزار شده که دهمین نشست از این سلسله نشست‌ها با عنوان «توسعه فضایی پایدار در پرتو اندیشه ایران‌شهری» با سخنرانی مظفر صرافی، نهمین نشست از سلسله نشست‌های ایران‌شهر با عنوان «جایگاه عرفان و تصوف اسلامی در اندیشه ایران‌شهری» با سخنرانی شهرام پازوکی، هشتمین نشست با عنوان «شهر آرمانی، شهر واقعی» با سخنرانی دکتر حسین ایمانی جاجرمی، هفتمین نشست با عنوان «بازخوانی مفهوم ایران‌شهر» با سخنرانی مهندس سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ششمین با عنوان «مدلی برای تحلیل ایران‌شهر» با سخنرانی شهین‌دخت خوارزمی، پنجمین نشست با عنوان «شهر در اندیشه ایران‌شهری» با سخنرانی دکتر سیدمحسن حبیبی، چهارمین نشست نیز با موضوع «شهر ایرانی به مثابه زمینه ارتباطات انسانی، ضرورت مطالعه عرصه‌های شهری و حوزه عمومی، از شارستان تا امروز» با سخنرانی دکتر هادی خانیکی، سومین نشست با سخنرانی اسماعیل بنی اردلان با عنوان «طرح توسعه اندیشه ایران‌شهر»، دومین نشست با سخنرانی احمد سعیدی‌نیا با عنوان طرح «توسعه اندیشه ایران‌شهر» و اولین نشست با سخنرانی دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برگزار شده بود.

نشست «اندیشه ایران شهر و دیالکتیک عام و خاص» از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در خانه گفتمان شهر و معماری (خانه‌ای از معماری وارطان) واقع در خیابان طالقانی غربی، میدان فلسطین، پلاک ۵۱۴ برگزار می‌شود.