در رقابتهای چک به دنبال نتیجه نیستیم/کمانداران از برنامه جلوترند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی تیر و کمان جانبازان و معلولان ایران برای شرکت در تورنمنت انتخابی پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو بامداد شنبه عازم جمهوری چک می شود.

رئیس انجمن تیر و کمان جانبازان و معلولان با اعلام این خبر به فدراسیون جانبازان گفت: این مسابقات آخرین رویداد رشته تیر و کمان پیش از مسابقات پارالمپیک ریو به شمار می رود و از این رو حتی کشورهایی که سهمیه های خود را تکمیل کرده اند نیز برای کسب آمادگی بیشتر به این مسابقات خواهند آمد.

رئیس انجمن تیر و کمان در ادامه افزود: پیش از اردوی آخر و در حین برگزاری آن، کمانداران در دو مسابقه شرکت کردند که به آمادگی هرچه بیشترشان و نیز ارتقا چشمگیر رکوردها کمک شایانی کرد. در مسابقه اول ملی پوشان کشورمان در رویداد رقابتی ورزشکاران غیر معلول شرکت کردند و نتایج قابل توجهی به دست آوردند. در دومین مسابقه نیز از بهترین های رویداد قبلی دعوت به عمل آمد تا به مصاف کمانداران جانباز و معلول بیایند و شاهد ثبت رکوردهای قابل توجهی از ملی پوشان تیم جانبازان و معلولان بودیم و در مجموع باید گفت برگزاری این مسابقات حرکت بسیار مثبتی برای تیم ملی بود و استرس ناشی از مسابقات پیش رو در آنها از بین رفت.

کهتری افزود: ملی پوشان حاضر در تیم همیشه یک قدم جلوتر از برنامه هستند و هیچ کم کاری و اهمالی از سوی آنها دیده نشده و در این ایام تمام توان خود را برای حضوری شایسته در بازی‌های پارالمپیک به کار گرفته اند.

وی خاطر نشان کرد: در مسابقات چک به دنبال کسب مدال و نتیجه نیستیم. اگرچه دوست داریم به بهترین ها دست پیدا کنیم اما سیر منطقی تمرینات و روند آمادگی ملی پوشان ایجاب می کند که بیشتر بر یافتن نقاط ضعف و ایرادات احتمالی تمرکز داشته باشیم تا پس از این تورنمنت و در فاصله باقیمانده تا ریو به رفع این اشکالات بپردازیم.

رئیس انجمن تیر و کمان گفت: در مسابقات چک تنها موردی که نتیجه در آن برایمان بسیار اهمیت دارد، مسابقات کامپوند بانوان است که از آن چشم انتظار یک سهمیه باقیمانده هستیم و با یاری خداوند و با توجه به آمادگی نمایندگان کشورمان کسب این سهمیه بسیار محتمل است.

ایران با ترکیب ابراهیم رنجبر،غلامرضا رحیمی، مجید کاکوش، هادی نوری، فرزانه عسگری،محدثه کهنسال، سمیه عباسپور، سیده زهرا حسینی و علی اصغر فتاحی در این رقابت ها حضور می‌یابد و سرپرستی کاروان اعزامی بر عهده مجید کهتری است.