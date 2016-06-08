سید طه موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت ۴۵۰ متر مربع و با اعتبار چهار میلیارد ریال احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این پروژه مطلوب است، افزود: این ساختمان در سه طبقه ساخته شده که تلاش داریم در هفته دولت امسال افتتاح شود.

موسوی در خصوص ساختمان شهرداری شنبه نیز گفت: ساختمان شهرداری شنبه در زمینی به مساحت ۷۵۰ متر مربع و با اعتبار اولیه سه میلیارد ریال توسط بنیاد مسکن احداث شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون این پروژه توسط شهرداری در حال تکمیل است که برای اتمام آن قریب به هفت میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که امیدواریم هر چه زودتر به بهره برداری برسد.

موسوی از اجرای خیابان امام(ره) خبر داد و یادآور شد: خیابان ورودی شهر شنبه به مساحت دو کیلومتر است که با تکمیل آن تغیر خوبی در مبلمان شهر شاهد خواهیم بود.

وی اضافه کرد: این پروژه شامل زیر سازی، تملک، آسفالت و جابجایی تاسیسات است که برای تکمیل آن پنج میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

موسوی از عنایت فرماندار شهرستان دشتی تقدیر کرد و ادامه داد: امیدواریم در سال جاری همچون گذشته توجه ویژه ای به عمران شهری شنبه شود تا شهری آبادتر و بهتر از گذشته داشته باشیم.