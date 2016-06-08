۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

توزیع ملکه اصلاح شده زنبور عسل در شهرستان قزوین آغاز شد

قزوین- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: در راستای اصلاح نژاد زنبورستان ها، توزیع ملکه اصلاح شده زنبور عسل در این شهرستان آغاز شد.

عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مدیریت در سال جاری اقدام به خریداری ۲۰۰ فروند ملکه زنبور عسل اصلاح شده و توزیع رایگان بین زنبور داران کرده است.

وی افزود: با توجه به تنوع شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی مناسب در این شهرستان با بیش از ۴۹ هزار کلنی زنبور عسل،   سالیانه ۴۳۰ تن عسل تولید می شود.

علیخانی یادآور شد: زنبورستانهای شهرستان قزوین با دارا بودن انواع فرآورده های جانبی کندو «موم، بره موم و گرده» رتبه نخست استانی را به خود اختصاص داده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح توزیع ملکه اصلاح شده می توان موجبات افزایش کمی و کیفی تولیدات کندو،   اصلاح نژاد و بالا بردن کیفیت ژنتیکی زنبورستانها را فراهم کرد.

