توزیع ملکه اصلاح شده زنبور عسل در شهرستان قزوین آغاز شد

عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مدیریت در سال جاری اقدام به خریداری ۲۰۰ فروند ملکه زنبور عسل اصلاح شده و توزیع رایگان بین زنبور داران کرده است.

وی افزود: با توجه به تنوع شرایط اقلیمی و پوشش گیاهی مناسب در این شهرستان با بیش از ۴۹ هزار کلنی زنبور عسل، سالیانه ۴۳۰ تن عسل تولید می شود.

علیخانی یادآور شد: زنبورستانهای شهرستان قزوین با دارا بودن انواع فرآورده های جانبی کندو «موم، بره موم و گرده» رتبه نخست استانی را به خود اختصاص داده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح توزیع ملکه اصلاح شده می توان موجبات افزایش کمی و کیفی تولیدات کندو، اصلاح نژاد و بالا بردن کیفیت ژنتیکی زنبورستانها را فراهم کرد.