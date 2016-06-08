پاتک پلیس به ۱۰۰ سارق سابقه دار/ انهدام ۲۹ باند سرقت در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا در جمع خبرنگاران با اشاره به جزییات عنلیات شب گذشته ماموران پلیس آگاهی گفت: شب گذشته در راستای اجرای طرح های ضربتی پلیس برای برخورد با سارقان به عنف و کیف قاپی های گسترده ماموران موفق به شناسایی ۱۰۰ سارق سابقه دار شده که در قالب ۲۹ باند بزرگ سرقت در سراسر پایتخت فعالیت می کردند.

وی با اشاره به جلسات متعددی که از سوی پلیس با دادستان تهران انجام شده است، گفت: هرچند جلسات ویژه ای با دادستان برای برخورد با جرایم مشهود در پایتخت داشته ایم و قطع به یقین همکاری های بسیار خوبی هم بین مجموعه پلیس و قوه قضاییه ایجاد شده است اما با توجه به اینکه متهمان دستگیر شده در طرح های پلیس متهمان سابقه دار هستند امیدواریم دستگاه قضایی اهتمام بیشتری در بحث برخورد با سارقان و به خصوص سارقان سابقه دار داشته باشد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره کاهش میزان سرقت در طول دو ماه نخست سال جاری گفت: با اقدامات خوبی که در زمینه مبارزه با سرقت و کیف قاپی در سطح شهر تهران رخ داده است خوشبختانه با توجه به آمار موجود شاهد کاهش ۱۱ درصدی سرقت در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بوده ایم که این مهم نشان می دهد که همکاران من در پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری تمام تلاششان را به کار بسته اند و با جدیت وصف ناشدنی فعالیت متهمان سابقه دار را زیر نظر دارند.

ساجدی نیا با اعلام اینکه هیچ کدام از طرح های پلیس در پایتخت تعطیل بردار نیست و ادامه دارد، افزود: علاوه بر شناسایی متهمان سابقه دار و رصد فعالیت های آنان پلیس در یک گام رو به جلو فعالیت مالخرهایی که اقدام به ترغیب متهمان برای انجام سرقت های بیشتر را می کنند را هم در دستور کار قرار داده است و همزمان با اجرای طرح عملیاتی شب گذشته تعداد ۲۰ نفر از مالخران سابقه دار هم شناسایی و دستگیر شده اند.

ساجدی نیا افزود: با توجه به افزایش اقدامات پلیسی در پایتخت همه دامنه جغرافیایی پایتخت برای انجام فعالیت های مجرمانه ناامن شده است تا جایی که بسیاری از متهمانی که در طول عملیات پلیسی شناسایی می شوند از ترس دستگیری به شهرستان های اطراف فرار کرده اند و بعضا همکاران من برای دستگیری آنها مجبور می شوند با دریافت نیابت قضایی به شهرستان بروند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعلام اینکه خوشبختانه هر سال با حلول ماه مبارک رمضان شاهد کاهش چشمگیر جرایم در سطح شهر هستیم، افزود: پلیس پایتخت برای بهره مندی هرچه بیشتر خانواده های تهرانی از برکات ماه مبارک رمضان برنامه ها و طرح های ویژه ای را مد نظر دارد که متعاقبا برای بهره مندی خانواده ها اطلاع رسانی می شود.