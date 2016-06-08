۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

از محل تسهیلات بانکی؛

اشتغال ۳۰۰ فعال صنایع‌دستی در اردبیل محقق شد

اردبیل – معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: از محل پرداخت تسهیلات بانکی اشتغال ۳۰۰ فعال صنایع‌دستی محقق شده است.

علیرضا دباغ عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید به پرداخت تسهیلات کم بهره به شاغلان صنایع‌دستی تصریح کرد: سال گذشته ۱۳ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال تقاضا به ثبت رسید.

وی افزود: از این میزان ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال پرداخت شده و توانسته است زمینه اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر را فراهم سازد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی استان با تأکید به ضرورت همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ادامه داد: هر چند میزان تسهیلات اندک است اما می تواند زمینه ایجاد یک شغل را برای فرد به دنبال داشته باشد.

عبداللهی به راست آزمایی طرح های ایجاد شده اشاره کرد و افزود: هر کارگاهی که به واسطه دریافت تسهیلات ایجاد می شود هر دو یا سه ماه یکبار مورد بازرسی قرار می گیرد.

وی تأکید کرد: هر کارگاهی که تعطیل می شود متعهد به پرداخت تسهیلات دریافتی است و این مهم با هدف حمایت از فعالان واقعی پیگیری می شود.

 

محمد میرزایی ناطق

