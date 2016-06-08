علیرضا دباغ عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید به پرداخت تسهیلات کم بهره به شاغلان صنایع‌دستی تصریح کرد: سال گذشته ۱۳ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال تقاضا به ثبت رسید.

وی افزود: از این میزان ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال پرداخت شده و توانسته است زمینه اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر را فراهم سازد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی استان با تأکید به ضرورت همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ادامه داد: هر چند میزان تسهیلات اندک است اما می تواند زمینه ایجاد یک شغل را برای فرد به دنبال داشته باشد.

عبداللهی به راست آزمایی طرح های ایجاد شده اشاره کرد و افزود: هر کارگاهی که به واسطه دریافت تسهیلات ایجاد می شود هر دو یا سه ماه یکبار مورد بازرسی قرار می گیرد.

وی تأکید کرد: هر کارگاهی که تعطیل می شود متعهد به پرداخت تسهیلات دریافتی است و این مهم با هدف حمایت از فعالان واقعی پیگیری می شود.