پخش زنده مراسم جمع خوانی قرآن درشهرستان رامشیر از شبکه استانی

سعید فیوضی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن این ماه عزیز، مراسم معنوی جمع خوانی قرآن با حضور قاریان برجسته کشوری و استانی در شهرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری این آئین تصریح کرد: زمان این برنامه روز جمعه مصادف با چهارم ماه مبارک رمضان و بیست و یکم خردادماه جاری راس ساعت ۱۷ در مسجد امام خمینی(ره) رامشیر خواهد بود.

فرماندار رامشیر اضافه کرد: این برنامه به طور زنده از شبکه استانی خوزستان پخش می شود و مطمئنا در ترویج فرهنگ قرآنی و انس با قرآن تاثیرگذار خواهد بود.

فیوضی ادامه داد: در جمع خوانی قرآن کریم حفظ حرمت، رعایت شئونات و اجرای برنامه های در شان قرآن کریم امری ضروری است.

وی با بیان اینکه عمل به قرآن کریم کلید سعادت دنیوی و اخروی است و باید سرلوحه امور همگان قرار گیرد گفت: حضور گسترده و پررنگ اقشار مختلف مردم در جمع خوانی قرآن کریم از برنامه های اولویت دار برای ماه مبارک رمضان در شهرستان است.

فرماندار رامشیر در پایان بیان کرد: جوانان باید ضمن حضور گسترده در جمع خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان در زمینه انس با قرآن و درک مفاهیم این کتاب آسمانی نیز تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم در طول ماه مبارک رمضان هر روز در یکی از شهرستان های استان برگزار می شود و از ساعت ۱۷ به صورت زنده از سیمای مرکز خوزستان پخش خواهد شد.