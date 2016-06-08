۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

بعد از انتخاب حامی مالی؛

شرط علی دایی برای باشگاه صبا/ اول با بازیکنان تسویه کنید

سرمربی تیم فوتبال صبای قم شرط اصلی‌اش برای ادامه کار در این تیم را تسویه حساب با بازیکنان اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که فصل پیش در تیم صبای قم با مشکلات مالی بسیاری دست به گریبان بود، پس از اینکه حامی مالی جدید این تیم مشخص شد اصلی ترین شرط خود برای حضور در این تیم را تسویه حساب با بازیکنان فصل پیش دانست.

سرمربی صبای قم فصل گذشته با حامی مالی باشگاه به مشکلاتی خورد و همین مسئله باعث شد این تیم تا پایان فصل با مشکلات مالی مواجه شود.

به همین خاطر دایی این فصل قصد دارد ابتدا با بازیکنان فصل پیش تسویه حساب کامل کرده و سپس برای قرارداد جدید با آنها به توافق برسد.

گفته می‌شود حامی مالی جدید باشگاه صبا از دوستان نزدیک علی دایی است و در زمینه ماشین‌های سنگین راهسازی فعالیت دارد.

