به گزارش خبرنگار مهر، ذکی اله خوشبخت ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه توسعه فضای سبز شهری اردبیل در خصوص ضرورت‌های حفاظت از زیست محیط شهری تصریح کرد: حفاظت از زیست محیط یک وظیفه همگانی است و اینطور نیست که مختص به وظایف یک دستگاه خاص باشد.

وی افزود: هر دقیقه ای که می گذرد کره زمین به واسطه بی اطلاعی و ناآگاهی بشر بیشتر دچار آسیب می شود و عرصه های زیست محیطی با تخریب و تهدید مواجه هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با تأکید به اینکه اصلی ترین مخرب محیط زیست، انسان و نه موجودات دیگر است، اضافه کرد: محیط زیست یک سرمایه همگانی است و باید به شکلی مورد استفاده قرار گیرد که دچار تخریب نشود.

خوشبخت افزود: در خود شهرها رعایت پاکیزگی و سالم نگه داشتن محیط زیست تاثیر مستقیم بر سلامت روان و جسم افراد دارد و به دلیل اهمیت آن لازم است حفاظت از محیط زیست شهری فرهنگ‌سازی شود.

وی حفظ سلامت شهر را یک وظیفه همگانی دانست و افزود: هر چند شهرداری موظف به پاک سازی محیط زیست شهری است اما به این معنی نیست که شهروندان مسئولیتی در این خصوص نداشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل جلوگیری از آلوده کردن محیط زیست شهری و نریختن زباله را وظیفه هر شهروند دانست و افزود: علاوه بر این حفظ فضاهای سبز، جلوگیری از شکستن درختان و آلوده نکردن منابع آبی و خاکی از تک تک شهروندان انتظار می رود.