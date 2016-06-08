تقدیر معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر از فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ولی الله حیاتی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر با ارسال نامه ای به دکتر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان خواست تا به نحو ویژه و شایسته از رئیس فدراسیون فوتبال و مشاور عالی سازمان لیگ کشور و مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان و سایر عوامل و دست اندرکاران این سازمان تقدیر به عمل آید.

در ادامه نامه معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر آمده است:

این رویدارد ورزشی و فرهنگی در خرمشهر موجب شور و نشاط زائد الوصف مردم و به ویژه جوانان مشتاق ورزش این شهرستان شد و روزی به یاد ماندنی از فرح بخشی، نشاط و همبستگی اجتماعی را برجای گذاشت. در این ارتباط، حرکت ارزشی رونمایی از جام قهرمانی در یادمان شهدای شلمچه و سپس اهدا این جام به موزه دفاع مقدس شهرستان به نوبه خود اقدامی بدیع در جهت پاسداشت حرمت شهیدان والا مقام و رزمندگان و ایثارگران 8 سال دفاع مقدس بود که تحسین و تشکر همگان را واداشته است.

بی شک اهتمام ویژه وزارت ورزش و جوانان و سازمان لیگ فوتبال کشور برای برگزاری جام حذفی فوتبال در ورزشگاه 15 هزار نفری و مجهز و زیبای خرمهشر همراه با برگزاری مراسم فرهنگی خاص که در نوع خود کم نظیر می باشد، برگ زرین دیگری از اقدامات ارزشمند و تاثیر گذار دولت تدبیر و امید را به منصه ظهور رساند.

در پایان نامه حیاتی به وزارت ورزش و جوانان آمده است: لذا با توجه به اقدامات یاد شده، مستدعی است به نحو ویژه و شایسته از رئیس فدراسیون فوتبال و مشاور عالی سازمان لیگ کشور و مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان و سایر عوامل و دست اندرکاران این سازمان تقدیر به عمل آمده و مورد تشویق قرار گیرند. ضمنا اینجانب به نیابت از مردم قهرمان و شهید پرور خرمشهر، تشکر ویژه و خالصانه خود را از جنابعالی و فدراسیون فوتبال کشور اعلام می دارم.