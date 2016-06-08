به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محبتی عضو هیئت علمی دانشگاه و منتقد ادبی و پژوهشگر حوزه عرفان که صاحب مقالات و تألیفات متعددی مانند «سیمرغ در جستجوی قاف» و «از معنی تا صورت» است، به تازگی رمانی را با عنوان آیینه‌های خندان به علاقمندان ادبیات داستانی عرضه کرده است.

این کتاب که انتشارات هرمس آن را چاپ کرده است، اگرچه نتوانست به نمایشگاه کتاب تهران برسد، اما سعی کرده است به بسیاری از چالش‌ها و سؤالات این روزهای نسل جوان و ادب‌پژوه ایرانی در ضمن روایت اصلی آن پاسخ دهد.

مهدی محبتی در رمان آیینه‌های خندان در قالبی داستانی شخصیت‌های برجسته ادبیات فارسی گذشته و حال (مانند فردوسی، خیام، حافظ، نیماو ...) را مقابل چشمان خواننده امروزی به تصویر می‌کشد و در لابلای گفتگوهایی که بین آنها رخ می‌دهد، دغدغه‌های کنونی ادب‌‌دوستان کنونی را با آنها مطرح می‌کند.

این استاد دانشگاه و محقّق ادبیات فارسی در این اثر با ترکیبی از قالب رمان مدرن و مقامات کهن فارسی در دو لایه روایی متفاوت (یک روایت اصلی و نُه داستان کوتاه در بطن این روایت) کوشیده است پاسخی تأمل‌برانگیز به این پرسش اساسی نسل جوان امروزه بدهد که اساساً مفاهیم سنتی ادبیات فارسی مانند معشوق، شاهد و ساقی و ... آیا می‌تواند همچنان پاسخگوی نیازهای انسان مدرن باشد.

«آیینه‌های خندان» که مکان‌ها و بسیاری از شخصیت‌های آن نمادین محسوب می‌شوند، در قالب داستان اصلی خود، قصه شیفتگی دو جوان امروزی با دو اندیشه متضاد را روایت می‌کند و هم واجد جذابیت برای خواننده معمولی است و هم با خلق صحنه‌هایی که در آن اندیشمندان و شاعران با یکدیگر گفتگو می‌کنند، می‌تواند مخاطبان و خوانندگان هوشمندتر و با دغدغه بیشتر را به دنبال خود بکشاند.

کتاب ۳۶۸ صفحه‌ای «آیینه‌های خندان» در قطع رقعی و با بهای ۳۰ هزار تومان روانه کتابفروشی‌ها شده است.