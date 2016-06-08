روحانیان در اشاعه سبک زندگی اسلامی به امر زکات توجه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان، به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی این استان در شاهرود ضمن اشاره به شعار سال و لزوم توجه به منویات مقام معظم رهبری، ابراز داشت: در سال های اخیر، معظم له بارها به مقوله فرهنگ و اقتصاد توجه ویژه ای داشتند که بحث سبک زندگی اسلامی می تواند ما را به سمت تحقق منویات ایشان رهنمون سازد که زکات در این سبک زندگی جایگاهی ویژه دارد.

وی افزود: وظیفه دستگاه های فرهنگی و روحانیان اشاعه سبک زندگی اسلامی با محوریت احکام اجتماعی دین مبین اسلام به خصوص مقوله مهم زکات در کنار امر به معروف و نهی از منکر و ... است که مبلغان می بایست به این مهم، طی ماه مبارک رمضان توجه ویژه داشته باشند.

تبلیغات اسلامی آماده همکاری در رابطه با زکات

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه این سازمان آماده همکاری با نهادهای ذی ربط با مقوله زکات مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) است، گفت: ظرفیت های موجود در سازمان تبلیغات از جمله مبلغان اعزامی و روحانیان مستقر در سطح روستاها، خانه های عالم و قرآن شهری و روستایی، تشکل های مذهبی و دینی، هیئات مذهبی و مداحان می تواند در خدمت اشاعه فرهنگ زکات در جای جای استان باشد.

شکری با اشاره به نشست های توجیهی روحانیان به مناسبت ماه مبارک رمضان در اقصی نقاط استان، بیان داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی آمادگی دارد تا در نشست های ویژه روحانیان در ماه مبارک رمضان، مقوله اشاعه فرهنگ زکات را بیان کرده تا این تاکیدات توسط روحانیان به عموم مردم انتقال پیدا کند.

وی ادامه داد: ظرفیت روحانیان و مبلغان در زمره مهمترین پتانسیل های ارتقاء آگاهی و فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف جامعه است چرا که نفوذ این قشر بر کلام و رفتار مردم بی بدیل و مثال زدنی است.

زکات زمان و مکان مناسب می طلبد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه فرهنگ سازی و به خصوص جمع آوری زکات باید از راه مخصوص به خود انجام شود، گفت: در جمع آوری زکات باید به نکاتی توجه کنیم تا بتوانیم در اشاعه این فرهنگ دینی موفق عمل کنیم برای مثال کلام مبلغان و رابطان زکات در روستاها و در بین کشاورزان زمانی می تواند موثر واقع شود که در زمان درست و در مکان درست سراغ این قشر برویم چرا که در زمان برداشت محصول این امر محقق نمی شود و باید هنگامی سراغ کشاورزان رفت که محصول را به بازار عرضه کرده و در زمان استراحت بین دو کشت قرار دارند.

شکری بیان داشت: ارزیابی زمان مناسب برای اشاعه فرهنگ زکات در اقشار مختلف نیازمند بررسی، تحقیق و برنامه ریزی مناسب است تا بتوانیم در زمینه اشاعه فرهنگ زکات موفق عمل کنیم که در این زمینه روحانیان، مبلغان و رابطان زکات استان می بایست آموزش های ویژه را ببینند.

وی افزود: ترویج فرهنگ زکات نخستین گام برای تحقق این مهم است و مسئولان و نهادهای فرهنگی ما می بایست تا زمانی که این قوه موجود در جامعه به فعل بدل نشود، از پای ننشینند و اقدام و عمل را همزمان با سختکوشی و کار جهادی در هم آمیزند و در این بین دستگاه های فرهنگی نیز نقش حمایتی و فرهنگ سازی را به سهم خود، برعهده خواهند داشت.